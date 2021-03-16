Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

На КВСЗ скоростную ж/д дорогу от Киева до Европы назвали фантазией

16.03.21 17:51 , Металлургпром
печать
размер текста:

Желание совместить Украину с ЕС единой железной дорогой - это чисто политический проект, без какого-либо экономического обоснования, заявили в Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ).

"Фантазии о том, что пассажиры из Европы пересядут на скоростные поезда, идущие в Киев, отказавшись от авиаперелетов, а отечественный пассажир выложит последние гривны, чтобы воспользоваться услугами высокоскоростной магистрали, ничем не подтверждены и не обоснованы", - отметили в КВСЗ.

По словам топ-менеджеров вагоностроительного завода и представителей науки, сегодня машиностроение Украины в состоянии обеспечить отечественному пассажиру необходимый уровень комфорта, безопасности и скорости железнодорожного передвижения на базе своего подвижного состава и существующей инфраструктуры.

"Необходимо активно способствовать именно этому пути развития и интеграции Украины в состав государств Европы, а не заниматься пиаром популистских проектов", - отметили в КВСЗ.

Там посоветовали Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, как основному государственному регулятору в этой области, привлечь министерства и ведомства, отраслевые научные и проектные организации, европейских экспертов, чтобы организовать разработку предварительного ТЭО реализации проекта высокоскоростного пассажирского сообщения колеей 1435 мм в Украине, а также оценить его влияние на такие отрасли экономики, как машиностроение, строительство, сельское хозяйство, экология и др.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины в 2021 году планирует приступить к работе над проектом реализации в Украине скоростной железнодорожной сети европейского формата шириной 1435мм.

то четыре участка общей протяжностью почти 2 тыс. километров железнодорожной колеи. Первый участок — это Киев-Львов и граница, 896 км, и один из этих этапов уже начинаем строить и готовить в этом году", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

Южнокорейская машиностроительная корпорация Hyundai пообещала выделить 2 млн долл. грантовых средств на разработку пре-ТЭО строительства скоростной железнодорожной сети в Украине.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:02
УЗ решила в этом году побольше заработать на грузоперевозках
17:34
Порт Черноморск отгрузил в США 70 тыс. тонн чугуна
17:13
Автогаз может подорожать еще на 1 грн и стать дефицитным
16:56
Приказ о списании вагонов по возрасту угрожает срывом Большого строительства – эксперт
16:34
Украина произвела рекордный объем удобрений за 5 лет
16:16
ТМК купила Челябинский трубопрокатный завод
15:51
УЗ опять может остаться без руководителя
15:33
Европа вводит углеродный занавес против Украины – эксперт
15:16
Эффективная торговая политика Украины подразумевает продление экспортной пошлины на лом
15:14
Импортный газ в феврале подешевел
14:54
Liberty Steel начала просить у клиентов предоплату за поставки оцинковки
14:32
Норникель заявил о снижении производства из-за аварий
14:15
В ЕС производителей простимулируют к переходу на безуглеродную выплавку стали
13:54
Украинские металлурги сократили экспорт металлопроката на 170 тыс. тонн
13:34
ДТЭК Павлоградуголь хочет к 2030 году добыть свыше 140 млн тонн угля
13:15
Использование металлолома позволяет металлургии уменьшить выбросы СО2
13:13
НБУ потерял 800 млн долл. резервов
12:51
Конго пустит китайских инвесторов на свои месторождения железной руды
12:36
Укрзализныця наторговала ломом на 1 млрд грн
12:12
В Раду подан закон о запрете импорта электроэнергии
15.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!