На КВСЗ скоростную ж/д дорогу от Киева до Европы назвали фантазией Желание совместить Украину с ЕС единой железной дорогой - это чисто политический проект, без какого-либо экономического обоснования, заявили в Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ).



"Фантазии о том, что пассажиры из Европы пересядут на скоростные поезда, идущие в Киев, отказавшись от авиаперелетов, а отечественный пассажир выложит последние гривны, чтобы воспользоваться услугами высокоскоростной магистрали, ничем не подтверждены и не обоснованы", - отметили в КВСЗ.



По словам топ-менеджеров вагоностроительного завода и представителей науки, сегодня машиностроение Украины в состоянии обеспечить отечественному пассажиру необходимый уровень комфорта, безопасности и скорости железнодорожного передвижения на базе своего подвижного состава и существующей инфраструктуры.



"Необходимо активно способствовать именно этому пути развития и интеграции Украины в состав государств Европы, а не заниматься пиаром популистских проектов", - отметили в КВСЗ.



Там посоветовали Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, как основному государственному регулятору в этой области, привлечь министерства и ведомства, отраслевые научные и проектные организации, европейских экспертов, чтобы организовать разработку предварительного ТЭО реализации проекта высокоскоростного пассажирского сообщения колеей 1435 мм в Украине, а также оценить его влияние на такие отрасли экономики, как машиностроение, строительство, сельское хозяйство, экология и др.



Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины в 2021 году планирует приступить к работе над проектом реализации в Украине скоростной железнодорожной сети европейского формата шириной 1435мм.



"Это четыре участка общей протяжностью почти 2 тыс. километров железнодорожной колеи. Первый участок — это Киев-Львов и граница, 896 км, и один из этих этапов уже начинаем строить и готовить в этом году", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".



Южнокорейская машиностроительная корпорация Hyundai пообещала выделить 2 млн долл. грантовых средств на разработку пре-ТЭО строительства скоростной железнодорожной сети в Украине.



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