Автогаз может подорожать еще на 1 грн и стать дефицитным Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн прогнозирует дефицит сжиженного газа и рост цен на автомобильный газ на 1 гривну за литр из-за остановки поставок нефтепродуктов компанией Proton Energy Group S.A. (Швейцария). Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"В 2020 году Proton Energy обеспечила около 22% рынка дизтоплива и сжиженного газа. Накануне апреля с его пиковым весенним потреблением – новость об остановке поставок, мягко говоря, не очень хорошая", - написал С.Куюн.



Он отметил, что оперативно произвести замещение такого объема можно, но очень сложно, так как поставки дизтоплива по морю необходимо будет увеличить в 2 раза до 200 тыс. тонн.



"В прошлом году в среднем было 65 тыс. тонн, рекорд зафиксирован осенью 2019 года – 153 тыс. тонн. И если в апреле включатся переходные объемы (неплохие запасы были в портах Одессы и Южного), то в май рынок войдет абсолютно "сухим", - написал эксперт.



При этом С.Куюн отметил, что к маю трейдеры могут найти дополнительные объемы поставок дизтоплива, в частности из Польши, Литвы, Беларуси.



Также, по его словам, дефицит сжиженного газа быстро заместить не получится, а недостающий объем сжиженного газа может быть привезен по морю.



"Что будет с ценами? Скажем так, рынок сильно лихорадило и ажиотажный рост цен был при куда меньших проблемах. По газу повышение может составить до гривны на литре. И это только за счет более затратной логистики альтернативных поставок. Независимо от этой ситуации мы ожидаем повышения закупочных цен из-за продолжающейся нехватки на внешнем рынке. Так что гривной на литре дело очевидно не ограничится. Но без топлива эта категория потребителей не останется – всегда есть бензин", - написал С.Куюн.



Как сообщалось, Кабинет министров ожидает стабилизации цен на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ до конца марта.



Ранее эксперты прогнозировали, что дальше цены на заправках только будут расти из-за роста цены на нефть, и разговоры правительства с владельцами автозаправочных сетей о снижении цен не помогут.



Proton Energy Group S.A. предоставляет трейдерские услуги в сфере электроэнергии и нефтепродуктов.



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