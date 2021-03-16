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Приказ о списании вагонов по возрасту угрожает срывом Большого строительства – эксперт

16.03.21 16:56 , Обозреватель
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Третья версия приказа о списании вагонов по возрасту, которую подготовило Министерство инфраструктуры, содержит нормы, которые создают коррупционные риски, а также грозят остановкой президентского проекта "Большое строительство". Об этом заявил генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк.

По его словам, в новой редакции проекта содержится норма, которая позволяет продлить эксплуатационный срок службы вагона. Но такое продление возможно только после проведения капитального ремонта с выдачей сертификата. Причем этот сертификат действителен лишь три года, и потом необходимо снова делать ремонт.

"Однако сейчас продление срока службы вагонов тоже идет из-за проведения капремонтов, после чего выдается специальное заключение Института. Специалисты института выезжают, осматривают эти вагоны, и предоставляют заключение, насколько вагон пригоден. А сейчас они всем запретили это делать (брать заключение института – Ред.), и хотят загнать в какую-то свою коррупционную схему. Причем что она собой будет представлять, я понимаю слабо", - поясняет эксперт.

Он также обращает внимание, что новая редакция приказа может привести к дефициту подвижного состава, особенно – специализированного, и поставить под угрозу выполнение президентского проекта "Большое строительство".

"Нормы распространяются на спецвагоны для перевозки инертных материалов. Это такой спецвагон-думкар, которые перевозят щебень и максимально задействованы на программе "большое строительство". Если их списать, вырастет стоимость перевозок, а в некоторых местах программа остановится. Потому что, например, в Луганской и Харьковской областях щебня нет, его можно завезти только железнодорожным транспортом. А строительства там очень много", - напоминает С.Дыняк.

Напомним, в прошлом году Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов. Зато в ведомстве в марте этого года предложили уже третью, "доработанную" редакцию проекта. На самом же деле она фактически не отличается от предыдущей версии, и не устраивает ни вагоностроителей, ни грузоотправителей, ни владельцев парков вагонов.

Европейская бизнес-ассоциация заявила, что новая версия приказа должна быть доработана, поскольку в обновленной редакции документа, как и ранее, предлагается значительно ограничить срок эксплуатации специализированных грузовых вагонов, что вызовет их острый дефицит на рынке перевозок.

В свою очередь народный депутат Сергей Магера заявил, что власть не услышала бизнес в вопросе ограничения сроков эксплуатации железнодорожных вагонов, поэтому новый проект приказа МИУ все еще нуждается в серьезной доработке.

МинПром

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