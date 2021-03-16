Эффективная торговая политика Украины подразумевает продление экспортной пошлины на лом Украинские металлургические предприятия надеются на принятие депутатами Верховной Рады законопроекта №5175, предусматривающего продление на 5 лет действующей пошлины на экспорт стального лома. Об этом во вторник, 16 марта, заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, выступая на конференции "Проблемные вопросы украинского рынка металлолома".



По его словам, это позволит обеспечить стратегически важным сырьем работу украинских металлургов и будет соответствовать защитным практикам, применяемым в других странах для поддержки национальной металлургии. В условиях падения спроса на глобальных стальных рынках повсеместно происходит ужесточение торговых барьеров, отметил А.Каленков.



В качестве примера он привел Евросоюз, где сейчас рассматривается возможность введения запрета на экспорт стального лома. "И это несмотря на действующие (торговые) соглашения. Потому что если европейским компаниям чего-то не хватает – они не церемонятся", - подчеркнул глава "Укрметаллургпрома". Он также отметил эффективную и жесткую торговую политику, которую проводит турецкое правительство.



"Я не знаю ни одной другой страны, кроме разве что Китая – где бы так поддерживали свою металлургию. Это льготные кредиты, поддержка в развитии инфраструктуры. В таких условиях турецкие электрометаллурги готовы платить любую цену за импортируемый лом. При этом свой внутренний рынок они очень жестко от нас защищают, на украинскую стальную продукцию действуют заградительные пошлины", - заявил А.Каленков.



Он также напомнил, что ранее украинские металлургические предприятия, особенно электрометаллургические, неоднократно останавливались из-за недостатка лома. "Эту ситуацию допустить нельзя. Иначе будет странная политика со стороны Украины, если мы позволим вывезти весь лом в Турция и ПМР, российский анклав в Приднестровье", - резюмировал глава "Укрметаллургпрома".



Отметим, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5175, предусматривающий продление действующей пошлины в 58 евро/тонну на 5 лет. Если же действие пошлины не будет продлено, то по оценкам авторов законопроекта, Украина потеряет 21,5 тыс. рабочих мест и 1 млрд грн налоговых поступлений в год, темпы развития отечественной экономики замедлятся на 0,24%.



МинПром



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