Европа вводит углеродный занавес против Украины – эксперт Введение механизма углеродного налога на границе, которое поддержал Европарламент, создает риски для украинского экспорта. Поэтому украинская власть должна отстаивать интересы украинской экономики в переговорах с Евросоюзом.



Об этом заявил глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации, директор GMK Center Станислав Зинченко.



По его словам, введение углеродного налога хоть и преследует благородные цели - снизить выбросы СО2 в мире и сделать чище окружающую среду, - на самом деле является механизмом для защиты европейских рынков.



"По факту, Европа вводит эдакий углеродный занавес, СО2-занавес против торговых партнеров. И этот метод, дополнительный налог противоречит правилам свободной торговли и ВТО", - поясняет эксперт.



По словам С.Зинченко, от введения этого налога Украина пострадает больше всего, так как ЕС сейчас является главным торговым партнером нашей страны.



"За последние 10 лет Украина очень сильно интегрировалась в Европу. В 2019 году наш экспорт в ЕС составил 21 млрд долл. То есть, вырос за 5 лет с 13 до 21 миллиарда! И теперь мы как заложники, мы очень сильно зависим от любых квот, пошлин, ограничений и решений Евросоюза. Причем зависит не какой-то условный бизнес, а все - включая студентов, пенсионеров, врачей и учителей. Потому что экспорт - это налоги, валютные поступления и платежный баланс", - подчеркивает эксперт.



Если украинским предприятиям придется платить этот налог, затраты наших производителей вырастут. Соответственно, наши компании не будут иметь инвестиционных ресурсов для того, чтобы осуществлять экологическую модернизацию. Так получается замкнутый круг.



"При этом ЕС рассчитывает со всех своих торговых партнеров, и в первую очередь от Украины, с помощью этого налога добывать в год до 20 миллиардов евро. И их пускать на зеленую модернизацию своей экономики, не на нашей", - указывает эксперт.



В такой ситуации Украина должна активно включиться в переговоры с ЕС, и бороться за права и интересы своих промышленников, как делают все страны, уверен эксперт.



"Механизм приграничного углеродного налога предусматривает исключения для торговых партнеров. Только нужно за них биться, нужно доказать партнерам в Европейском Союзе (что Украину нужно включить в список исключений – Ред.) а не просто молча согласиться на любые условия. Правительства даже маленьких стран в Европейском Союзе бьются за свои интересы, за бюджеты, и не стесняются любых методов. И нам тоже нужно защищать собственные интересы", - резюмировал эксперт.



Напомним, 11 марта Европарламент поддержал введение механизма углеродного налога на границе. Ожидается, что законопроект по введению налога будет опубликован Еврокомиссией в июне 2021 года, а с 1 января 2023 года механизм будет введен в действие.



По оценкам экспертов, введение этого налога может стоить украинским экспортерам 566 млн евро в год.



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