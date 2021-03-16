ТМК купила Челябинский трубопрокатный завод Трубная металлургическая компания объявила о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ у контролирующего акционера Андрея Комарова.



В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ. Нефтесервисный дивизион ГК "Римера" в периметр сделки не вошел.



ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса.



Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.



Финансовыми консультантами ТМК выступили J.P. Morgan, Альфа-Банк и Московский Кредитный Банк, юридическим консультантом – Latham&Watkins, консультантом по налоговым и финансовым вопросам – PWC. Со стороны А.Комарова финансовым консультантом сделки выступил CitiBank, в качестве юридического советника – международная юридическая фирма Dentons.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



