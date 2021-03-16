ТМК купила Челябинский трубопрокатный завод

Трубная металлургическая компания объявила о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ у контролирующего акционера Андрея Комарова.
В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ. Нефтесервисный дивизион ГК "Римера" в периметр сделки не вошел.
ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса.
Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.
Финансовыми консультантами ТМК выступили J.P. Morgan, Альфа-Банк и Московский Кредитный Банк, юридическим консультантом – Latham&Watkins, консультантом по налоговым и финансовым вопросам – PWC. Со стороны А.Комарова финансовым консультантом сделки выступил CitiBank, в качестве юридического советника – международная юридическая фирма Dentons.