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ТМК купила Челябинский трубопрокатный завод

16.03.21 16:16 , Металлоснабжение и сбыт
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Трубная металлургическая компания объявила о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ у контролирующего акционера Андрея Комарова.

В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ. Нефтесервисный дивизион ГК "Римера" в периметр сделки не вошел.

ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса.

Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.

Финансовыми консультантами ТМК выступили J.P. Morgan, Альфа-Банк и Московский Кредитный Банк, юридическим консультантом – Latham&Watkins, консультантом по налоговым и финансовым вопросам – PWC. Со стороны А.Комарова финансовым консультантом сделки выступил CitiBank, в качестве юридического советника – международная юридическая фирма Dentons.

МинПром

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