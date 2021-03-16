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Украина произвела рекордный объем удобрений за 5 лет

16.03.21 16:34 , Бизнес Цензор
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По итогам 2020 года производство азотных удобрений в Украине составило 5,1 млн тонн в физическом весе, что на 35% больше, по сравнению с 2019 годом, и является самым высоким показателем с 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Как отмечается в сообщении, рост произошел по всем трем основным видам продукции, в частности: по карбамиду – на 47%, по аммиачной селитре – на 8%, по карбамидо-аммиачной смеси – на 29%.

В УКАБ напомнили, что в Украине работает 5 крупных заводов по производству азотных удобрений: три завода группы Ostchem Дмитрия Фирташа (Черкассы, Ривне, Северодонецк), "Днепразот" Игоря Коломойского и принадлежащий государству Одесский припортовый завод (ОПЗ).

"Заводы Группы Ostchem в 2020 году произвели две трети всех азотных удобрений в Украине. В то же время, наибольший прирост производства продемонстрировали Северодонецкий завод Ostchem и ОПЗ – увеличение в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом по каждому из предприятий благодаря восстановлению стабильной работы заводов", – отмечается в сообщении.

По словам генерального директора УКАБ Романа Сластена, такой существенный рост связан со сравнительно низкой цене природного газа в 2020 году, полным эмбарго на все виды минеральных удобрений из РФ, а также высоким спросом на азотные удобрения как на внутреннем, так и на внешних рынках .

Эксперт отмечает, что одновременно цены на внутреннем рынке Украины продолжали быть на 15-25% выше по сравнению с ценами экспорта.

"То есть украинские сельхозпроизводители продолжают платить в цене удобрений дополнительную маржу отечественному производителю. Единственным сдерживающим фактором роста цены на нашем монополизированном рынке удобрений является наличие импортных поставок из Беларуси, стран ЕС и других торговых партнеров Украины", – пояснил Р.Сластен.

По оценке УКАБ, рост внутреннего производства существенно уменьшило импорт удобрений в Украине. Так, в 2020 году объем импорта азотных удобрений уменьшился более чем вдвое и составил 152 млн долл. против 365 млн долл. в 2019 году. В физическом весе импорт в 2020 году составил 816 тыс. тонн. Наибольшую долю импорта – 46,7% занимала аммиачная селитра, производство которой в Украине является наиболее монополизированным.

В целом в 2020 году Украина импортировала азотные удобрения из 32 стран. Крупнейшими поставщиками были Беларусь с долей 29%, Польша – 23%, Грузия – 13%, Литва – 10%, Болгария – 10%, Казахстан – 6%.

МинПром

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