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Liberty Steel начала просить у клиентов предоплату за поставки оцинковки

16.03.21 14:54 , Металлургпром
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Линии горячего цинкования (HDG) в Льеж-Дюделанж компании Liberty Steel в Бельгии и Люксембурге просят клиентов предварительно оплачивать заказанные объемы оцинковки в обмен на скидку, поскольку компания стремится генерировать денежные средства для поддержания производства.

Основной поставщик горячекатаного рулона, который затем раскатывается в холоднокатаный лист и оцинковывается, ArcelorMittal начал требовать у Liberty Steel предоплату за поставки, учитывая финансовые проблемы компании, начавшиеся после того как в этом месяце ее основной кредитор Greensill Capital подал заявление о банкротстве.

Завод Льеж-Дюделанж "вообще не связан с Greensil"», - заявила Liberty Steel в записке для клиентов, но крах банка помешал группе поддержать потребности линий цинкования в наличных деньгах.

В одном из писем клиентам компания предложила скидку 4% в год в обмен на предоплату.

Некоторые клиенты начали очень осмотрительно работать с Льеж-Дюделанж после того, как некоторые поставки были задержаны, а предприятия пригрозили расторгнуть контракты. Многие из них отказались рисковать и попытались купить оцинковку в другом месте, хотя это было непросто в условиях ограниченного рынка.

Ранее сообщалось, что ArcelorMittal прекратил поставки горячекатаного рулона (HRC) без предоплаты на линии цинкования британской Liberty Steel в Европе, поскольку многие другие поставщики группы также сокращают свои поставки из-за финансовых проблем в компании.

МинПром

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