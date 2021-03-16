Норникель заявил о снижении производства из-за аварий

"Норильский никель" опубликовал базовый сценарий снижения производственной программы 2021 года вследствие аварий на рудниках и Норильской обогатительной фабрике.
По оценке компании, производственный прогноз может снизиться на 35 тыс. тонн никеля (15% от ранее утвержденного прогноза), 65 тыс. тонн меди (16% от прогноза) и на 22 тонны – металлов платиновой группы (более 20% от прогноза).
"Норникель" ранее планировал в 2021 году выпустить 220-230 тыс. тонн никеля, 390-410 тыс. тонн меди и 105-111 тонн платиноидов.
Согласно ожиданиям компании, рудник "Октябрьский" (объем добычи - 5,0 млн т руды в год) постепенно восстановит добычу во второй половине апреля - мае. Начало восстановления добычи на руднике "Таймырский" (4,3 млн т руды в год) намечено на начало июня, его полное восстановление займет около месяца.
"Норникель" подчеркнул, что риск потери запасов и сокращения срока их службы отсутствует.
Работоспособность остановленной цепочки переработки вкрапленной руды на Норильской фабрике планируется восстановить к 15 апреля. Решение о запуске будет принято совместно с Ростехнадзором после окончания расследования. В понедельник, 15 марта, после завершения ремонта была возобновлена работа на медистой цепочке.