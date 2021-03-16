В ЕС производителей простимулируют к переходу на безуглеродную выплавку стали Евросоюз планирует постепенно переходить на производство стали с минимумом вредных выбросов, заявила на конференции в Берлине председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



"Мы хотим, чтобы европейские страны активно инвестировали в новые технологии, чтобы сделать сталь "зеленой". "Зеленая" сталь стоит примерно на 100 евро больше за тонну, чем обычная, произведенная традиционным способом", - сказала она.



По ее словам, поэтому в 2021 году Еврокомиссия не хочет увеличивать импорт стали, выработанной традиционным способом. Чиновники сделают ставку на то, чтобы стимулировать своих производителей к переходу на безэмиссионное производство.



"Изменение климата - это серьезный кризис после COVID-19, и поэтому после пандемии не может быть никакого отката назад, никакого возврата к экономической деятельности, основанной на ископаемом топливе", - подчеркнула фон дер Ляйен.



МинПром





... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



