В ЕС производителей простимулируют к переходу на безуглеродную выплавку стали

Евросоюз планирует постепенно переходить на производство стали с минимумом вредных выбросов, заявила на конференции в Берлине председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы хотим, чтобы европейские страны активно инвестировали в новые технологии, чтобы сделать сталь "зеленой". "Зеленая" сталь стоит примерно на 100 евро больше за тонну, чем обычная, произведенная традиционным способом", - сказала она.
По ее словам, поэтому в 2021 году Еврокомиссия не хочет увеличивать импорт стали, выработанной традиционным способом. Чиновники сделают ставку на то, чтобы стимулировать своих производителей к переходу на безэмиссионное производство.
"Изменение климата - это серьезный кризис после COVID-19, и поэтому после пандемии не может быть никакого отката назад, никакого возврата к экономической деятельности, основанной на ископаемом топливе", - подчеркнула фон дер Ляйен.