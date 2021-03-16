Украинские металлурги сократили экспорт металлопроката на 170 тыс. тонн За два месяца 2021 года украинские металлурги сократили экспорт металлопроката на 170 тыс. тонн. По данным ОП "Укрметаллургпром", за январь-февраль 2021 года украинскими металлургическими предприятиями произведено 3,15 млн тонн металлопроката (100,3% относительно января-февраля 2020 года), из которых экспортировано порядка 2,49 млн тонн, или 79,2%.



В аналогичном периоде прошлого года доля экспорта составила 84,7% (2,66 миллиона тонн при общем производстве металлопроката 3,14 миллиона тонн).



Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-феврале 2021 года, по данным В.С.К. ГРУП, являются страны Европейского союза (29,9%), прочие стран Европы (23,5%) и страны Ближнего Востока (9,9%).



На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за два месяца 2021 года пришлось 48,84%, что несколько ниже показателя аналогичного периода 2020 года (50,34%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках в январе-феврале 2021 года заметно выше показателя января-февраля 2020 года (35,97% и 30,55% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках в январе-феврале 2021 г. заметно уступает показателю аналогичного периода 2020 года (15,20% в 2021 года против 19,11% в 2020 году).



На 18,7% выросла емкость внутреннего рынка металлопроката в январе-феврале 2021 года, доля импортной составляющей снизилась почти на 11 процентных пункта. Так, в январе-феврале 2021 года емкость внутреннего рынка составила 766,0 тыс. тонн металлопроката, из которых 110,0 тыс. тонн, или 14,4% составил импорт.



В прошлом годя январе-феврале 2020 года емкость внутреннего рынка составляла 645,3 тыс. тонн, из них 163,3 тыс. тонн, или 25,3% было импортировано.



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