Использование металлолома позволяет металлургии уменьшить выбросы СО2 Металлолом является сырьем, использование которой при производстве стали позволяет уменьшить выбросы СО2 и соответственно ценность лома как сырья будет расти. Об этом заявил сегодня заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, выступая на конференции "Проблемные вопросы украинского рынка металлолома".



Д.Кисилевский напомнил, что 14 марта Европарламент принял резолюцию о введении углеродного налога - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Для поддержания своих производителей ЕС введет ограничения импорта, которые будут мотивированы экологическими соображениями. "Главным фактором этих торговых ограничений будет уровень выбросов СО2, который будет генерироваться при производстве товаров, поставляемых в ЕС", - сказал он.



Также нардеп обратил внимание на звучавшие ранее призывы от европейской металлургической ассоциации Eurofer запретить экспорт лома из ЕС. "Похожие тенденции мы видим в других странах, которые вводят ограничения или вообще запрет на экспорт металлолома. Я не исключаю, что скоро Украина будет в меньшинстве стран, не запретили экспорт лома. Обязанностью украинского государства является осуществление такой политики, которая бы соответствовала этим чрезвычайно важным вызовам и обеспечила устойчивое развитие украинской металлургии", - отметил он.



Д.Кисилевский подчеркнул, что введение пошлины на экспорт металлолома позволило преодолеть дефицит поставок данного сырья на металлургические предприятия Украины. Так, если в 2016 году с началом введения пошлины дефицит металлолома достигал 20%, то в прошлом году он был практически преодолен.



Кроме того замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития обратил внимание на то, что украинский лом традиционно экспортируется в страны, которые проводят экономически дружественную политику в украинской металлургии. "Это Турция и Приднестровья. И стимулировать экспорт сырья в эти страны неуместно и противоречит национальным интересам, в том числе интересам по соображениям безопасности", - резюмировал Д.Кисилевский.



Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5175 о продлении экспортной пошлины на металлолом в размере 58 евро/тонну на пять лет. По мнению авторов законопроекта, сохранение экспортной пошлины на нынешнем уровне приведет к дополнительному росту ВВП Украины на 0,03%, сохранению около 21,5 тысяч рабочих мест и созданию около 3,5 тысяч рабочих мест. Кроме того, пошлина в 58 евро/тонну позволит избежать возникновения дефицита металлолома на внутреннем рынке, сократится потребление энергоресурсов и выбросов СО2, а также позволит привлечь дополнительные инвестиции в металлообрабатывающую отрасль Украины.



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