ДТЭК Павлоградуголь хочет к 2030 году добыть свыше 140 млн тонн угля ЗАО "ДТЭК Павлоградуголь" планирует добыть до 2030 года более 140 млн тонн угля, об этом на пресс-конференции в Павлограде заявил генеральный директор предприятия Сергей Воронин.



Он также выразил уверенность, что как минимум еще десять лет, теплоэлектростанции, как наиболее маневренная генерация, будут оставаться важнейшим звеном в украинской энергосистеме, и для них потребуется отечественный уголь.



"Даже при уменьшении выработки электроэнергии ТЭС, наши шахты имеют перспективы развития и полноценной работы в составе "ДТЭК Энерго" как минимум до 2030 года. Мы планируем инвестировать в производство почти 30 млрд грн. Эти средства будут потрачены на приобретение и капитальный ремонт горно-шахтного оборудования и на реализацию проектов по повышению культуры производства и уровня техники безопасности. Благодаря инвестициям мы планируем добыть более 140 млн тонн угля до конца 2030 года", - подчеркнул С.Воронин.



По словам генерального директора ЗАО "ДТЭК Павлоградуголь", добычу будут осуществлять шесть шахт, а четыре, ныне действующие, будут выведены из эксплуатации из-за выработки запасов. Уже в этом году будут закрыты шахты имени М.И. Сташкова и «Благодатная», а через несколько лет - еще и "Степная" и "Юбилейная". Сотрудникам предприятий, которые закрываются, будут предложены новые рабочие места на других шахтах ДТЭК.



Как сообщил С.Воронин, ДТЭК уже сейчас начинает работу над программой справедливой угольной трансформации Западного Донбасса, позволит региону развиваться, когда Украина откажется от добычи высокоуглеродистого топлива в рамках зеленого курса.



"Шахты из-за декарбонизации будут закрываться через несколько десятков лет, и мы уже сейчас начинаем работать над созданием альтернативных углю направлений развития региона. Те же шахты, которые будут в ближайшее время закрываться, могут стать площадками для создания новых направлений бизнеса и новых рабочих мест. Наша компания - единственная на данный момент, которая занимается реальными действиями по трансформации угольных регионов. Сейчас начинаем работу над программой экономической диверсификации Западного Донбасса", - сообщил С.Воронин.



Как сообщалось, Украина разрабатывает Государственную программу трансформации угольных регионов, которая предусматривает полный отказ от угольной промышленности до 2030 года.



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