Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ДТЭК Павлоградуголь хочет к 2030 году добыть свыше 140 млн тонн угля

16.03.21 13:34 , Металлургпром
печать
размер текста:

ЗАО "ДТЭК Павлоградуголь" планирует добыть до 2030 года более 140 млн тонн угля, об этом на пресс-конференции в Павлограде заявил генеральный директор предприятия Сергей Воронин.

Он также выразил уверенность, что как минимум еще десять лет, теплоэлектростанции, как наиболее маневренная генерация, будут оставаться важнейшим звеном в украинской энергосистеме, и для них потребуется отечественный уголь.

"Даже при уменьшении выработки электроэнергии ТЭС, наши шахты имеют перспективы развития и полноценной работы в составе "ДТЭК Энерго" как минимум до 2030 года. Мы планируем инвестировать в производство почти 30 млрд грн. Эти средства будут потрачены на приобретение и капитальный ремонт горно-шахтного оборудования и на реализацию проектов по повышению культуры производства и уровня техники безопасности. Благодаря инвестициям мы планируем добыть более 140 млн тонн угля до конца 2030 года", - подчеркнул С.Воронин.

По словам генерального директора ЗАО "ДТЭК Павлоградуголь", добычу будут осуществлять шесть шахт, а четыре, ныне действующие, будут выведены из эксплуатации из-за выработки запасов. Уже в этом году будут закрыты шахты имени М.И. Сташкова и «Благодатная», а через несколько лет - еще и "Степная" и "Юбилейная". Сотрудникам предприятий, которые закрываются, будут предложены новые рабочие места на других шахтах ДТЭК.

Как сообщил С.Воронин, ДТЭК уже сейчас начинает работу над программой справедливой угольной трансформации Западного Донбасса, позволит региону развиваться, когда Украина откажется от добычи высокоуглеродистого топлива в рамках зеленого курса.

"Шахты из-за декарбонизации будут закрываться через несколько десятков лет, и мы уже сейчас начинаем работать над созданием альтернативных углю направлений развития региона. Те же шахты, которые будут в ближайшее время закрываться, могут стать площадками для создания новых направлений бизнеса и новых рабочих мест. Наша компания - единственная на данный момент, которая занимается реальными действиями по трансформации угольных регионов. Сейчас начинаем работу над программой экономической диверсификации Западного Донбасса", - сообщил С.Воронин.

Как сообщалось, Украина разрабатывает Государственную программу трансформации угольных регионов, которая предусматривает полный отказ от угольной промышленности до 2030 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:15
В ЕС производителей простимулируют к переходу на безуглеродную выплавку стали
13:54
Украинские металлурги сократили экспорт металлопроката на 170 тыс. тонн
13:15
Использование металлолома позволяет металлургии уменьшить выбросы СО2
13:13
НБУ потерял 800 млн долл. резервов
12:51
Конго пустит китайских инвесторов на свои месторождения железной руды
12:36
Укрзализныця наторговала ломом на 1 млрд грн
12:12
В Раду подан закон о запрете импорта электроэнергии
11:58
Нацстратегия-2030 в транспортной отрасли содержит существенные пробелы – Магера
11:52
Украинцы начали верить в развитие экономики и рост своих доходов
11:35
ЕС делает ставку на выпуск литийионных аккумуляторов
11:14
Вьетнамская Pomina Steel вывела на проектную мощность новую доменную печь
10:59
В Китае прижмут нарушителей экологических стандартов
10:40
Филиппины начнут производить фасонный прокат
10:37
В январе-феврале Казахстан увеличил выплавку стали на 20%
10:14
Большая приватизация: большие возможности и риски - Шпенов
09:57
С начала года Китай увеличил производство цветных металлов
09:48
BMW намерена инвестировать в зеленую электрометаллургию
09:12
В 2020 году мировое производство нержавейки снизилось на 2,5%
08:55
Сегодня Рада может разблокировать большую приватизацию
08:03
S&P ожидает восстановления показателей украинских банков
15.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!