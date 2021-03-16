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Конго пустит китайских инвесторов на свои месторождения железной руды

16.03.21 12:51 , Металлоснабжение и сбыт
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Правительство Конго подписало соглашение о предоставлении лицензий на железорудное месторождение Mbalam-Nabeba на границе Конго и Камеруна местной компании Sangha Mining Development Sasu, за которой, по мнению зарубежных экспертов, стоят китайские инвесторы.

Как заявил генеральный директор Sangha Мануэль Андре, компания намерена начать работы по строительству железорудного ГОКа в четвертом квартале 2021 г. и планирует ввести предприятие в строй в 2023 г. Объем производства при этом может достигнуть 100 млн т в год.

Стоимость проекта оценивается компанией Sangha в 10 млрд долл. При этом она пока не сообщает об источнике данных средств.

Месторождение Mbalam-Nabeba, по данным геологоразведки, содержит более 1 млрд т высококачественной железной руды.

В прошлом году вокруг этого проекта вспыхнул скандал, так как правительство Конго без предупреждения забрало лицензии на месторождение у австралийских компаний Sundance и Equatorial Resources под тем предлогом, что они за десять лет так и не приступили к разработке месторождения. Сейчас они требуют возмещения ущерба на общую сумму 35,76 млрд долл. и угрожают подать на Конго иск в международный арбитраж.

МинПром

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