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Нацстратегия-2030 в транспортной отрасли содержит существенные пробелы – Магера

16.03.21 11:58
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Более глубокий анализ некоторых положений Нацстратегии экономического развития до 2030 показывает наличие в ней серьезных пробелов. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"Так, согласно документу, к 2030 году планируется запустить конкурентный ж/д рынок с тремя перевозчиками. Цель, безусловно, правильная, глядя на действия "Укрзализныци", возникает впечатление, что логистическую часть Стратегии писали без учета позиции компании", - сказал он.

В январе 2021 года Мининфраструктуры анонсировало создание "УЗ Карго", как филиала УЗ, который будет заниматься грузоперевозок. Это решение давно ожидал рынок, так как оно соответствует стратегической линии реформы – разделить УЗ на несколько самостоятельных компаний. Но тут свое слово сказал Набсовет монополиста, запретил правлению какие-либо трансформации.

"В то же время профильным министерством форсируется вопрос ограничения срока службы вагонов. Причем предлагаемый вариант решения может привести к их дефициту и росту цен на вагоны и тарифов на перевозки. Бизнес неоднократно критиковал проект приказа Мининфраструктуры, но со стороны чиновников пока не заметно желания идти на уступки грузоотправителям", - добавил С.Магера.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась с пилотным проектом по внедрению частной тяги. Из-за бюрократических проволочек и нежелания «УЗ» потерять монополию, проект скорее всего будет признан неуспешным. То есть, государство недвусмысленно показало потенциальным инвесторам, что не хочет терять монопольное положение на железной дороге.

Согласно Стратегии-2030, в транспортную отрасль хотят привлечь более 30 млрд долл. Но инвесторы будут смотреть на все вышеперечисленные маркеры и вряд ли согласятся вкладывать деньги в сферу, где возможны такие высокие риски и нет предсказуемости в действиях государства, считает нардеп.

"Добавьте сюда еще высокий уровень коррупции и отсутствие в Украине верховенства, и вы поймете, что привлечь запланированные инвестиции в развитие транспорта вряд ли возможно пока не проведены основные реформы, такие как демонополизация железной дороги. Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, руководству УЗ следует не просить деньги у государства, а начать реформировать компанию. Этого ждет украинский бизнес и инвесторы, которые готовы вкладывать долгосрочные инвестиции в развитие ж/д транспорта", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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