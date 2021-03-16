В Раду подан закон о запрете импорта электроэнергии Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг направил проект закона о запрете импорта электроэнергии на рассмотрение в сессионном зале. Об этом говорится на сайте парламента.



Также 11 марта на сайте Верховной Рады появился проект постановления о принятии законопроекта о запрете на импорт электроэнергии из России и Беларуси в первом чтении.



Законопроект зарегистрирован в декабре 2020 года депутатом Алексеем Кучеренко ("Батькивщина"). 27 января 2021 года он успешно прошел комитет по вопросам энергетики, и 3 марта - комитет по вопросам бюджета.



Проект закона предусматривает в полномочиях энергетического регулятора НКРЭКУ ограничить доступ к межгосударственным сечениям линий электропередачи с Россией и Беларусью, которые не являются членами Энергетического сообщества ЕС.



Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.



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