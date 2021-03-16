Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Раду подан закон о запрете импорта электроэнергии

16.03.21 12:12 , РБК Украина
печать
размер текста:

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг направил проект закона о запрете импорта электроэнергии на рассмотрение в сессионном зале. Об этом говорится на сайте парламента.

Также 11 марта на сайте Верховной Рады появился проект постановления о принятии законопроекта о запрете на импорт электроэнергии из России и Беларуси в первом чтении.

Законопроект зарегистрирован в декабре 2020 года депутатом Алексеем Кучеренко ("Батькивщина"). 27 января 2021 года он успешно прошел комитет по вопросам энергетики, и 3 марта - комитет по вопросам бюджета.

Проект закона предусматривает в полномочиях энергетического регулятора НКРЭКУ ограничить доступ к межгосударственным сечениям линий электропередачи с Россией и Беларусью, которые не являются членами Энергетического сообщества ЕС.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:36
Укрзализныця наторговала ломом на 1 млрд грн
11:58
Нацстратегия-2030 в транспортной отрасли содержит существенные пробелы – Магера
11:52
Украинцы начали верить в развитие экономики и рост своих доходов
11:35
ЕС делает ставку на выпуск литийионных аккумуляторов
11:14
Вьетнамская Pomina Steel вывела на проектную мощность новую доменную печь
10:59
В Китае прижмут нарушителей экологических стандартов
10:40
Филиппины начнут производить фасонный прокат
10:37
В январе-феврале Казахстан увеличил выплавку стали на 20%
10:14
Большая приватизация: большие возможности и риски - Шпенов
09:57
С начала года Китай увеличил производство цветных металлов
09:48
BMW намерена инвестировать в зеленую электрометаллургию
09:12
В 2020 году мировое производство нержавейки снизилось на 2,5%
08:55
Сегодня Рада может разблокировать большую приватизацию
08:03
S&P ожидает восстановления показателей украинских банков
15.03.21
17:54
ЮГОК увеличил выпуск железорудного концентрата на 4,7%
17:33
Бизнес набрал кредитов свыше 25 млрд грн
17:13
В 2020 году Метинвест перечислил в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн
16:57
Благодаря новому закону шахтеры смогут получить долги по зарплате
16:35
Порт Черноморск сократил перевалку грузов на 31,37%
16:15
Главное препятствие для ведения бизнеса в Украине – отсутствие верховенства права
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!