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ЕС делает ставку на выпуск литийионных аккумуляторов

16.03.21 11:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Страны Европейского Союза в 2025 г. должны довести производство литийионных аккумуляторов для электромобилей до 7 млн штук. Об этом сообщили германскому изданию Handelsblatt министры экономики Германии и Франции Петер Альтмайер и Бруно Ле Мэр и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

По их словам, в странах ЕС реализуются ряд проектов по строительству фабрик по выпуску аккумуляторов для электромобилей. Их производство в ЕС превысило в 2020 г. 1 млн., а в 2025 г. должно превысить 4 млн.

Как отмечает ассоциация Eurobattery Minerals, основная проблема для отрасли заключается в дефиците сырья для производства аккумуляторов. По ее оценкам, в 2025 г. европейским компаниям понадобится для этих целей 317 тыс. т меди, 129 тыс. т никеля и 51,6 тыс. т кобальта. При этом в Европе есть медь, но в 2019 г. добыча никеля составила только 53 тыс. т, а кобальта — 1,4 тыс. т.

В связи с этим ассоциация призывает развивать европейскую сырьевую базу, а также заключать долгосрочные соглашения с поставщиками сырья, чтобы не попасть в зависимость от импорта аккумуляторов из Китая.

МинПром

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