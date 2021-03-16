В Китае прижмут нарушителей экологических стандартов Власти Таншаня, крупнейшего металлургического центра КНР и одного из наиболее сильно загрязненных городов страны, заявили об ужесточении санкций против металлургических компаний, нарушающих экологическое законодательство.



При ухудшении экологической обстановки промышленные предприятия городского округа Таншань должны ограничивать или приостанавливать производство, чтобы снизить выбросы сернистого газа, оксидов азота и других вредных веществ на 50%.



Компании, не выполняющие эти требования, столкнутся с отзывом экологических лицензий. Они будут отнесены к категории "Д", что означает введение жестких ограничений на уровень загрузки мощностей.



Эти заявления прозвучали после громкого скандала в начале марта, когда проверка Министерства экологии и окружающей среды во главе с министром выявила в Таншане четыре металлургических завода, которые фальсифицировали отчетность и не снизили выпуск, когда этого потребовала сложная экологическая обстановка.



Каждое из этих предприятий было оштрафовано на 1 млн. юаней (153,6 тыс. долл.). Их экологические лицензии были отозваны, а против собственников и топ-менеджеров возбуждены уголовные дела.



Проблема экологии имеет в Таншане очень острый характер. Таншань является одним из основных источников смога, периодически накрывающего Пекин, находящийся менее чем в 200 км от него. В регионе Хэбэй-Пекин-Тяньцзинь находятся, по данным системы экологического мониторинга, все 10 самых загрязненных городов в Китае.



В начале марта текущего года администрация Таншаня заявили о запуске новой программы, целью которой является снижение выбросов вредных веществ от металлургических предприятий на 40% в течение 2021 г. Ее реализация может потребовать значительного сокращения производства стали в городском округе.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



