В январе-феврале Казахстан увеличил выплавку стали на 20% В течение февраля 2021 года металлурги Казахстана выплавили 328 385 тонн нерафинированной стали. Рост объёмов в годовом сопоставлении – 20,1%.



а январь-февраль показатели улучшились к аналогичному периоду 2020 года на 8,7% до 669 961 тонны, сообщается в материалах бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.



Февральское производство плоского проката на металлургических предприятиях Казахстана составило 225 052 тонны – на 45,8% больше результата февраля прошлого года. За первые два месяца года объёмы выросли на 24,1% до 406 292 тонн.



Производители ферросплавов снизили объёмы в феврале на 13,3% в годовом сопоставлении до 149 234 тонн, по итогам января-февраля – на 6,2% до 339 577 тонн.



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