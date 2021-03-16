В январе-феврале Казахстан увеличил выплавку стали на 20%

В течение февраля 2021 года металлурги Казахстана выплавили 328 385 тонн нерафинированной стали. Рост объёмов в годовом сопоставлении – 20,1%.
а январь-февраль показатели улучшились к аналогичному периоду 2020 года на 8,7% до 669 961 тонны, сообщается в материалах бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Февральское производство плоского проката на металлургических предприятиях Казахстана составило 225 052 тонны – на 45,8% больше результата февраля прошлого года. За первые два месяца года объёмы выросли на 24,1% до 406 292 тонн.
Производители ферросплавов снизили объёмы в феврале на 13,3% в годовом сопоставлении до 149 234 тонн, по итогам января-февраля – на 6,2% до 339 577 тонн.