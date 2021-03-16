Большая приватизация: большие возможности и риски - Шпенов Большая приватизация – это большие возможности и также большие риски. Действовать нужно исключительно в рамках закона, просчитывая последствия каждого решения для украинской экономики и страны в целом, считает народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он напомнил, что в госсобственности Украины находятся более 3,5 тыс предприятий. Львиная доля этих госкомпаний не приносят никакой прибыли. Главная причина - неэффективный менеджмент и коррупция.



"Приведу несколько наглядных примеров. По официальным данным, только в первом полугодии 2020 года "Укрэнерго" показала убытки на 18 млрд грн, "Нафтогаз" - 16,9 млрд грн, "Укрзализныця" - 8,8 млрд грн, "Энергоатом" - 2,6 млрд грн, "Энергорынок" - 1,7 млрд грн", - сказал он.



Мировая практика показывает, что одним из лучших способов повысить эффективность работы госпредприятий является их приватизация, отмечает Д.Шпенов. Таким образом, можно снизить нагрузку на бюджет и повысить налоговые отчисления и количество рабочих мест. К тому же более успешные предприятия будут больше вкладывать в ВВП страны.



В начале 2020-го в список подлежащих приватизации попали более 900 объектов. Для сравнения: в 2008-2018 гг их было 93. Из-за карантинного кризиса процесс приватизации был поставлен на паузу, но сейчас власть решила его разблокировать.



"Комитет ВР по экономразвитию поддержал законопроект № 4543, о снятии ограничения на приватизацию крупных объектов. Что дать старт большой приватизации в 2021 году, необходимо положительное голосование парламента и подпись президента. При этом не следует забывать о рисках. Главные из них - высокий уровень коррупции и отсутствие в Украине верховенства права. Именно поэтому многие стратегические инвесторы обходят нашу страну стороной. Какой смысл вкладывать в самый привлекательный проект, если через несколько лет, например, из-за произвола силовиков можно потерять инвестиции", - резюмировал Д.Шпенов.



МинПром



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