Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Большая приватизация: большие возможности и риски - Шпенов

16.03.21 10:14
печать
размер текста:

Большая приватизация – это большие возможности и также большие риски. Действовать нужно исключительно в рамках закона, просчитывая последствия каждого решения для украинской экономики и страны в целом, считает народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он напомнил, что в госсобственности Украины находятся более 3,5 тыс предприятий. Львиная доля этих госкомпаний не приносят никакой прибыли. Главная причина - неэффективный менеджмент и коррупция.

"Приведу несколько наглядных примеров. По официальным данным, только в первом полугодии 2020 года "Укрэнерго" показала убытки на 18 млрд грн, "Нафтогаз" - 16,9 млрд грн, "Укрзализныця" - 8,8 млрд грн, "Энергоатом" - 2,6 млрд грн, "Энергорынок" - 1,7 млрд грн", - сказал он.

Мировая практика показывает, что одним из лучших способов повысить эффективность работы госпредприятий является их приватизация, отмечает Д.Шпенов. Таким образом, можно снизить нагрузку на бюджет и повысить налоговые отчисления и количество рабочих мест. К тому же более успешные предприятия будут больше вкладывать в ВВП страны.

В начале 2020-го в список подлежащих приватизации попали более 900 объектов. Для сравнения: в 2008-2018 гг их было 93. Из-за карантинного кризиса процесс приватизации был поставлен на паузу, но сейчас власть решила его разблокировать.

"Комитет ВР по экономразвитию поддержал законопроект № 4543, о снятии ограничения на приватизацию крупных объектов. Что дать старт большой приватизации в 2021 году, необходимо положительное голосование парламента и подпись президента. При этом не следует забывать о рисках. Главные из них - высокий уровень коррупции и отсутствие в Украине верховенства права. Именно поэтому многие стратегические инвесторы обходят нашу страну стороной. Какой смысл вкладывать в самый привлекательный проект, если через несколько лет, например, из-за произвола силовиков можно потерять инвестиции", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:59
В Китае прижмут нарушителей экологических стандартов
10:40
Филиппины начнут производить фасонный прокат
10:37
В январе-феврале Казахстан увеличил выплавку стали на 20%
09:57
С начала года Китай увеличил производство цветных металлов
09:48
BMW намерена инвестировать в зеленую электрометаллургию
09:12
В 2020 году мировое производство нержавейки снизилось на 2,5%
08:55
Сегодня Рада может разблокировать большую приватизацию
08:03
S&P ожидает восстановления показателей украинских банков
15.03.21
17:54
ЮГОК увеличил выпуск железорудного концентрата на 4,7%
17:33
Бизнес набрал кредитов свыше 25 млрд грн
17:13
В 2020 году Метинвест перечислил в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн
16:57
Благодаря новому закону шахтеры смогут получить долги по зарплате
16:35
Порт Черноморск сократил перевалку грузов на 31,37%
16:15
Главное препятствие для ведения бизнеса в Украине – отсутствие верховенства права
15:50
Россия повышает экспортную пошлину на нефть
15:34
Прибыль мирового лидера по производству титановой продукции упала в 3,5 раза
15:13
За 2020 год ВВП стран Большой двадцатки сократился на 3,3%
14:53
АМКУ назвал безосновательными обвинения в адрес ДТЭК о низких запасах угля на ТЭС
14:46
В прошлом году украинцы сократили потребление газа на 14%
14:35
US Steel Corp. ожидает улучшения прибыли в 1 квартале
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!