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С начала года Китай увеличил производство цветных металлов

16.03.21 09:57
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В течение января-февраля 2021 года производство основных 10 цветных металлов (медь, алюминий, свинец, цинк, никель, олово, сурьма, ртуть, магний и титан) в Китае составило 10,56 млн. тонн.

Рост объёмов к аналогичному периоду 2020 года — 10,6%, сообщает Reuters со ссылкой на данные государственного статистического управления КНР.

На долю первичного алюминия в указанном объёме пришлось 6,45 млн. тонн. Улучшение показателей в годовом соотношении — 8,4%, в числе причин — запуск новых производственных мощностей в Yunnan.

По данным таможни КНР, экспорт необработанного алюминия и алюминиевой продукции производства китайских металлургических предприятий в течение первых двух месяцев составил 842 125 тонн. Рост объёмов — 25,9%.

МинПром

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