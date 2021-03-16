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В 2020 году мировое производство нержавейки снизилось на 2,5%

16.03.21 09:12 , МеталлСервис
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Согласно данным International Stainless Steel Forum (ISSF), по итогам 2020 года выплавка нержавеющей стали в мире составила 50,892 млн. тонн. Сокращение объёмов в годовом соотношении - 2,5%.

На долю металлургических предприятий КНР в общемировом объёме производства нержавеющей стали пришлось 30,139 млн. тонн, улучшение показателей к январю-декабрю 2019 года - 2,5%. Страны Азии без учёта Китая и Южной Кореи изготовили 6,429 млн. тонн нержавеющей стали, что на 18,6% меньше показателей 2019 года.

В Европе производство нержавеющей стали за 2020 год снизилось на 7,1% до 6,323 млн. тонн. В США металлурги выплавили 2,144 млн. тонн нержавейки - на 17,3% меньше по сравнению с результатом 2019 года. Производители нержавеющей стали Бразилии, Индонезии, РФ, Южной Африки и Южной Кореи (указаны ISSF как "другие") нарастили объёмы на 6% до 5,857 млн. тонн.

МинПром

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