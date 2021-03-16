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BMW намерена инвестировать в зеленую электрометаллургию

16.03.21 09:48
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Автомобилестроительный концерн BMW Group принял решение инвестировать через свой венчурный фонд BMW i Ventures в американский стартап Boston Metal, созданный под эгидой Массачусетского института технологий и поддерживаемый Биллом Гейтсом.

"Мы систематически вычисляем в сети наших поставщиков сырьевые материалы и компоненты с высоким содержанием выборов СО2 при производстве. Металлопродукция – одна из них, но она важна для автомобилестроения. Поэтому мы поставили перед собой цель постоянно сокращать выбросы СО2 в нашей цепочке поставок стали", - утверждает Андреас Вендт (Andreas Wendt), член правления BMW, ответственного за закупки.

По его словам, к 2030 году выбросы СО2 следует снизить на около 2 млн. т по сравнению с сегодняшним уровнем.

Boston Metals изобрела технологию производства совершенно новой стали без выбросов СО2 с использованием электроэнергии и планирует довести ее использование до промышленных масштабов. Ее суть в том, чтобы пропускать электрический ток через 2-метровую камеру, внутри которой находится "суп из расплавленных оксидов", включая железную руду.

Далее в полученное чистое железо добавляются другие элементы, в результате чего на выходе получается высококачественная безуглеродная сталь (при условии использования э/энергии из возобновляемых источников).

Как сообщало ранее Financial Times, такие небольшие модули могут заменить большие доменные печи на производствах, которые являются крупными генераторами двуокиси углерода. В то же время существенным препятствием для реализации таких проектов являются высокие цены на электроэнергию.

"Если бы наши затраты на электроэнергию находились на том же уровне, что и у производителей алюминия – а это от $15 до $35 за МВт-ч – то мы были бы конкурентоспособны даже без "углеродного» налога. И это действительно изменит мир", - утверждает глава Boston Metals Тадеу Карнейро (Tadeu Carneiro).

Напомним, что крупнейшая металлургическая компания Австралии BlueScope Steel отказалась от декарбонизации из-за высоких цен на э/энергию. Использование водорода из возобновляемых источников на данном этапе будет стоить в 6 раз дороже природного газа, а замена доменной печи на электродуговую печь неэффективна в связи с большими затратами на электроэнергию и дефицит металлолома в Австралии.

Ранее генеральный директор British Steel Рон Дилен (Ron Deelen) указывал, что "зеленой" альтернативой доменным печам могут стать электродуговые печи, в которых плавится металлолом. Однако, они потребляют большие объемы электроэнергии, цены на которую в Великобритании намного выше, чем в Германии и Франции.

В Украине единственным стимулом для декарбонизации сталелитейной промышленности является норма о зеленой металлургии, согласно которой предприятия, снизившие выбросы СО2 до европейского целевого уровня, смогут претендовать на небольшое снижение тарифа на электроэнергию.

Однако она существует лишь в теории. Спустя полгода после принятия соответствующего закона стимул так и не заработал из-за неспособности Кабинета министров разработать необходимые нормативные акты.

МинПром

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