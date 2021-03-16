S&P ожидает восстановления показателей украинских банков Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует сохранение устойчивости украинских банков и ожидает восстановления их показателей после пандемии COVID-19.



"Дочерние структуры иностранных банков и частные украинские банки останутся устойчивыми в условиях пандемии и возобновят рост в розничном и корпоративном сегментах", – указано в банковском прогнозе S&P.



Согласно ему, показатели прибыли банков в 2021 году будут соответствовать уровню 2020 года.



Агентство прогнозирует рост в сегменте розничных и корпоративных кредитов и в то же время ожидает давление на чистую процентную маржу в связи с рекордно низкими процентными ставками.



Аналитики ожидают, что стоимость риска останется высокой в 2021 году и будет составлять около 2,3%, в то время как в 2020 году этот показатель составлял 3%.



Согласно прогнозу S&P, благодаря списаниям доля проблемных кредитов (NPL) в банковской системе снизится до 30% к концу 2021 года с 41% по состоянию на конец 2020 года.



В то же время, аналитики отметили, что основными проблемами государственных ПриватБанка, Ощадбанка, Укргазбанка и Укрэксимбанка (все – Киев) в 2021-2022 годах будет "расчистка" балансов от NPL, выданных в прошлые годы, внедрение эффективных бизнес-стратегий, а также повышение качества корпоративного управления для подготовки к частичной или полной приватизации.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



