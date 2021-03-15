Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Бизнес набрал кредитов свыше 25 млрд грн

15.03.21 17:33 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Со старта программы банки-участники выдали 10 369 кредитов на общую сумму 25,5 млрд грн. Из них 13,3 млрд грн – рефинансирование ранее полученных займов, 4,5 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 7,7 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (19%) и промышленной переработки (15%). В региональном разрезе лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

За последнюю неделю банки-участники программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписали 360 договоров договоры на сумму 1,42 млрд грн. В частности, 985 млн грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%. 339 млн грн – это выданные уполномоченными банками соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов, а сумма инвестиционных кредитов составила 98 млн грн.

Сейчас Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 27 банками: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Банк "Львов", "ПУМБ", "Банк "Альянс", "Кредобанк", "Банк "Восток", "Райффайзен банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь Банк", "ОТП Банк", "Кредитвест Банк", "Агропросперис Банк", "ПроКредит Банк", "Аккордбанк", "Банк "Украинский капитал", "МТБ Банк", "Пиреус Банк МКБ", "Асвио Банк", КИБ, "МетаБанк".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:54
ЮГОК увеличил выпуск железорудного концентрата на 4,7%
17:13
В 2020 году Метинвест перечислил в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн
16:57
Благодаря новому закону шахтеры смогут получить долги по зарплате
16:35
Порт Черноморск сократил перевалку грузов на 31,37%
16:15
Главное препятствие для ведения бизнеса в Украине – отсутствие верховенства права
15:50
Россия повышает экспортную пошлину на нефть
15:34
Прибыль мирового лидера по производству титановой продукции упала в 3,5 раза
15:13
За 2020 год ВВП стран Большой двадцатки сократился на 3,3%
14:53
АМКУ назвал безосновательными обвинения в адрес ДТЭК о низких запасах угля на ТЭС
14:46
В прошлом году украинцы сократили потребление газа на 14%
14:35
US Steel Corp. ожидает улучшения прибыли в 1 квартале
14:14
Газпром забронировал доптранзит через Украину на март в февральском объеме
14:02
С начала года порт Ника-Тера перевалил 1 млн тонн грузов
13:50
В Китае обвалились биржевые котировки на железную руду
13:42
В январе-феврале емкость внутреннего рынка металлопроката выросла на 18,7%
13:35
В мировом горнорудном секторе заключено рекордное число сделок
13:14
У Ярославского заявили о возможном банкротстве Мотор Сич после национализации
13:10
Промышленность необходимо стимулировать, а не наказывать - Магомедов
12:54
Китайская промышленность показала рост на 35%
12:53
В январе-феврале украинские металлурги сократили экспорт проката
12.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!