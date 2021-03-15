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Благодаря новому закону шахтеры смогут получить долги по зарплате

15.03.21 16:57 , Металлургпром
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Министерство энергетики воспользовалось законом Украины, который наделяет исполняющих обязанности министра возможностью полноценно реализовывать конституционные функции министра.

Руководство Министерства энергетики Украины подписало ряд приказов, обеспечивающих стабильное финансирование работы энергетического сектора страны, в частности по выплате заработной платы работникам угледобывающих предприятий.

По словам пресс-службы министерства, подписаны приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, обеспечивающих выплаты более 3 миллиардов гривен зарплат шахтерам, финансирование шахт, находящихся в состоянии ликвидации, а также шахты "Надежда" (более 1 млрд грн), а также финансирование горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 11 марта задолженность по заработной плате шахтерам государственных угледобывающих предприятий Украины составляет 1,596 млрд грн. И это без учета долгов по зарплате перед работниками ГП "Добропольеуголь" и шахты "Надежда".

В Минэнерго заявили, что разблокировать выплату шахтерам заработной платы стало возможным благодаря принятию парламентом Закона Украины № 1285-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы", который наделил исполняющих обязанности министра возможностью полноценно реализовывать функции министра, в частности и в вопросах финансирования.

Напомним, до принятия этого закона действовал ряд ограничений для исполняющего обязанности министра. В частности, не было полномочий подписывать бюджетные программы. Это, в свою очередь, блокировало финансирование зарплат и других мероприятий в области, несмотря на то, что в Государственном бюджете средства были заложены.

МинПром

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