Благодаря новому закону шахтеры смогут получить долги по зарплате Министерство энергетики воспользовалось законом Украины, который наделяет исполняющих обязанности министра возможностью полноценно реализовывать конституционные функции министра.



Руководство Министерства энергетики Украины подписало ряд приказов, обеспечивающих стабильное финансирование работы энергетического сектора страны, в частности по выплате заработной платы работникам угледобывающих предприятий.



По словам пресс-службы министерства, подписаны приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, обеспечивающих выплаты более 3 миллиардов гривен зарплат шахтерам, финансирование шахт, находящихся в состоянии ликвидации, а также шахты "Надежда" (более 1 млрд грн), а также финансирование горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях.



Ранее сообщалось, что по состоянию на 11 марта задолженность по заработной плате шахтерам государственных угледобывающих предприятий Украины составляет 1,596 млрд грн. И это без учета долгов по зарплате перед работниками ГП "Добропольеуголь" и шахты "Надежда".



В Минэнерго заявили, что разблокировать выплату шахтерам заработной платы стало возможным благодаря принятию парламентом Закона Украины № 1285-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы", который наделил исполняющих обязанности министра возможностью полноценно реализовывать функции министра, в частности и в вопросах финансирования.



Напомним, до принятия этого закона действовал ряд ограничений для исполняющего обязанности министра. В частности, не было полномочий подписывать бюджетные программы. Это, в свою очередь, блокировало финансирование зарплат и других мероприятий в области, несмотря на то, что в Государственном бюджете средства были заложены.



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