Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Порт Черноморск сократил перевалку грузов на 31,37%

15.03.21 16:35 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Морской порт "Черноморск" (Одесская область) в январе-феврале 2021 года сократил перевалку грузов на 31,37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 3,13 млн тонн. Об этом говорится в информации ГП "Администрация морских портов Украины".

Как сообщается, за указанный период "Черноморск" снизил перевалку экспортных грузов на 28,67% – до 2,67 млн тонн, импортных – на 40,01% до 363,8 тыс. тонн, транзитных – на 53,09% до 95,94 тыс. тонн. При этом перевалка каботажных не осуществлялась, передает Интерфакс-Украина.

Перевалка наливных грузов в порту снизилась на 17,49% – до 201,96 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов – на 38,63%, до 2,03 млн тонн, тарно-штучных – на 10,87%, до 895,11 тыс. тонн.

Перевалка контейнеров в январе-феврале составила 24,179 тыс. TEU (сокращение на 10,16%).

Как сообщалось, морской порт "Черноморск" в 2020 году сократил перевалку грузов на 8,7% по сравнению с 2019 годом – до 23,89 млн тонн.

Порт "Черноморск" – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов: наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:15
Главное препятствие для ведения бизнеса в Украине – отсутствие верховенства права
15:50
Россия повышает экспортную пошлину на нефть
15:34
Прибыль мирового лидера по производству титановой продукции упала в 3,5 раза
15:13
За 2020 год ВВП стран Большой двадцатки сократился на 3,3%
14:53
АМКУ назвал безосновательными обвинения в адрес ДТЭК о низких запасах угля на ТЭС
14:46
В прошлом году украинцы сократили потребление газа на 14%
14:35
US Steel Corp. ожидает улучшения прибыли в 1 квартале
14:14
Газпром забронировал доптранзит через Украину на март в февральском объеме
14:02
С начала года порт Ника-Тера перевалил 1 млн тонн грузов
13:50
В Китае обвалились биржевые котировки на железную руду
13:42
В январе-феврале емкость внутреннего рынка металлопроката выросла на 18,7%
13:35
В мировом горнорудном секторе заключено рекордное число сделок
13:14
У Ярославского заявили о возможном банкротстве Мотор Сич после национализации
13:10
Промышленность необходимо стимулировать, а не наказывать - Магомедов
12:54
Китайская промышленность показала рост на 35%
12:53
В январе-феврале украинские металлурги сократили экспорт проката
12:37
Грузоотправители ждут от УЗ прозрачных и понятных тарифов на перевозки
12:34
Госстат сообщил о подорожании всех видов топлива
12:17
Liberty Steel приостановила работу 2 предприятий в Великобритании
11:53
МИД Китая потребовал от Украины обеспечить защиту китайских инвесторов Мотор Сич
12.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!