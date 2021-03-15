Порт Черноморск сократил перевалку грузов на 31,37% Морской порт "Черноморск" (Одесская область) в январе-феврале 2021 года сократил перевалку грузов на 31,37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 3,13 млн тонн. Об этом говорится в информации ГП "Администрация морских портов Украины".



Как сообщается, за указанный период "Черноморск" снизил перевалку экспортных грузов на 28,67% – до 2,67 млн тонн, импортных – на 40,01% до 363,8 тыс. тонн, транзитных – на 53,09% до 95,94 тыс. тонн. При этом перевалка каботажных не осуществлялась, передает Интерфакс-Украина.



Перевалка наливных грузов в порту снизилась на 17,49% – до 201,96 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов – на 38,63%, до 2,03 млн тонн, тарно-штучных – на 10,87%, до 895,11 тыс. тонн.



Перевалка контейнеров в январе-феврале составила 24,179 тыс. TEU (сокращение на 10,16%).



Как сообщалось, морской порт "Черноморск" в 2020 году сократил перевалку грузов на 8,7% по сравнению с 2019 годом – до 23,89 млн тонн.



Порт "Черноморск" – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов: наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.



Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.



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