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Главное препятствие для ведения бизнеса в Украине – отсутствие верховенства права

15.03.21 16:15 , Укринформ
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Главным препятствием для ведения бизнеса в Украине является отсутствие верховенства права, считают члены Американской торговой палаты в Украине. 

Об этом заявил ее президент Энди Гандер во время онлайн-презентации результатов исследования бизнес-климата в Украине в период карантинных ограничений.

"Самым большим, номер один, препятствием является отсутствие верховенства права, - сказал Э.Гандер. - Так считают 66% членов Американской торговой палаты в Украине, которые приняли участие в исследовании. Они говорят, что хотят верховенства права для ведения бизнеса". Вторым препятствием члены палаты назвали коррупцию (54%), третьим - отсутствие решительной программы реформ (45%).

По словам президента Американской торговой палаты в Украине, у 37% участников исследования в период карантина сократились доходы. В то же время у 40% - выросли. Около 20% участников сократили штат сотрудников. 56% фактически не сокращали работников, а 24% нарастили этот показатель, хотя в целом незначительно.

По данным Э.Гандера, около половины членов палаты сократили инвестиции за этот период, одновременно 19% увеличили их.

По его словам, 60% участников исследования недовольны тем, как государство поддерживает бизнес, 1% - очень довольны, и 10% - в некоторой степени довольны.

"Членов Американской торговой палаты беспокоит неясность программы вакцинации в Украине, - сказал Э.Гандер. - Ходят слухи, что правительство вновь объявит локдаун и продолжит изоляцию".

По словам президента палаты, ее члены "просят правительство провести реальную и эффективную судебную реформу, обеспечить верховенство права и справедливое правосудие... Во-вторых, с точки зрения восстановления экономики, правительство должно защитить население от ковида". Это означает тестирование, вакцинацию и эффективное лечение, сказал Э.Гандер. Третьим пунктом из того, что должно сделать правительство для экономического восстановления, он назвал искоренение коррупции. Далее следуют вопросы налоговой политики, сотрудничества с МВФ, защиты прав собственности и т.п.

Что касается прогнозов на 2021 год, то только 9% участников исследования ждут дальнейшего снижения доходов, около 60% надеются на рост. 12% ждут сокращения персонала, 32% планируют увеличение количества работников.

"Мы задали вопрос, кто может лучшим образом привлечь прямые иностранные инвестиции в Украину в 2021 году, - сказал Э.Гандер. - Президент - человек, который отстаивает судебную реформу в правительстве и парламенте. Деловое сообщество и, что важно, компании, которые уже есть в Украине. Мы лучшие инвесторы".

МинПром

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