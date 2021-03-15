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В прошлом году украинцы сократили потребление газа на 14%

15.03.21 14:46
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По оперативным данным НКРЭКУ, в 2020 году население использовало 8,2 млрд кубометров газа, что на 14% меньше, чем в 2019 году – тогда было потреблено 9,5 млрд кубометров газа. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения.

"То есть потребление голубого топлива населением прошлого года уменьшилось на 1,3 млрд куб. м. Для сравнения это означает, что около $220 млн не потрачены на закупку газа", – говорится в сообщении.

В Госэнергоэффективности пояснили, что сокращение потребления газа происходит по разным причинам. "На это влияют в том числе мероприятия по энергоэффективности. Этому способствуют и программы поддержки: "теплые кредиты", Фонд энергоэффективности, местные программы софинансирования и тому подобное", – сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что объем потребления газа бюджетными и религиозными организациями не изменился и составил в прошлом году 400 млн куб. м, как и в 2019 году.

В то же время предприятия теплокоммунэнерго увеличили использование газа на 3% или на 200 млн куб м.

МинПром

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