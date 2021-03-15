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АМКУ назвал безосновательными обвинения в адрес ДТЭК о низких запасах угля на ТЭС

15.03.21 14:53 , РБК Украина
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Обвинения от общественных организаций в адрес компании ДТЭК относительно низких запасов угля на тепловых электростанциях безосновательны. Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета.

"В последние недели в Антимонопольный комитет поступают обращения относительно действий группы компаний "ДТЭК"... Заявления, которые уже поступили в АМКУ, не содержат информацию и объяснения относительно возможности негативного влияния на права и интересы заявителей, вызванных уменьшением гарантированных запасов угля на складах ТЭС и выходом энергогенерирующего оборудования в аварийные ремонты. Следовательно, такие заявления органами Комитета не могут быть рассмотрены", - говорится в сообщении АМКУ.

В комитете подчеркнули, что обращения по существу и содержанию идентичны.

В то же время АМКУ вопреки выводам НКРЭКУ, которая уже оштрафовала генерирующие компании в несоблюдении требований по минимальным запасам угля, решил самостоятельно исследовать причины и последствия уменьшения запасов угля на ТЭС в осенне-зимний период 2020-2021.

"АМКУ по собственной инициативе расследует вопрос, связанный с уменьшением гарантированных запасов угля на складах ТЭС, и выясняет, повлияло ли это на конкуренцию, удовлетворение спроса, ценообразование", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля и начале марта НКРЭКУ обвинила государственные и частные генерирующие компании в несоблюдении формальных требований относительно минимальных запасов угля.

В то же время ТЭС сообщили, что не ограничивали работу блоков, работать максимальным состоянием оборудования и использовать весь имеющейся на складах уголь для недопущения веерных отключений потребителей.

МинПром

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