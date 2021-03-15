US Steel Corp. ожидает улучшения прибыли в 1 квартале US Steel Corp. представила новый оптимистичный прогноз на первый квартал, заявив, что ожидает улучшения прибыли на "сильных рыночных условиях".



Компания из Питтсбурга заявила, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, вероятно, составит около 540 млн долл., что выше средней оценки аналитиков в 522,1 млн долл. За заявлением в пятницу последовало второе заявление в воскресенье, в котором прогнозируемая скорректированная прибыль на акцию была изменена с 61 цента до 1,02 доллара.



"Сильные рыночные условия и своевременное приобретение Big River Steel позволяют нам добиться значительного роста прибыли", - говорится в заявлении главного исполнительного директора Дэвида Берритта.



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