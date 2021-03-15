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US Steel Corp. ожидает улучшения прибыли в 1 квартале

15.03.21 14:35 , Steelland
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US Steel Corp. представила новый оптимистичный прогноз на первый квартал, заявив, что ожидает улучшения прибыли на "сильных рыночных условиях".

Компания из Питтсбурга заявила, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, вероятно, составит около 540 млн долл., что выше средней оценки аналитиков в 522,1 млн долл. За заявлением в пятницу последовало второе заявление в воскресенье, в котором прогнозируемая скорректированная прибыль на акцию была изменена с 61 цента до 1,02 доллара.

"Сильные рыночные условия и своевременное приобретение Big River Steel позволяют нам добиться значительного роста прибыли", - говорится в заявлении главного исполнительного директора Дэвида Берритта.

МинПром

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