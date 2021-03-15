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С начала года порт Ника-Тера перевалил 1 млн тонн грузов

15.03.21 14:02
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Порт "Ника-Тера" перевалил первый миллион тонн грузов в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Group DF.

В структуре перевалки основными позициями остаются:
- зерновые, зернобобовые, масличные культуры и продукты их переработки – 618,5 тыс. тонн (62%) (от общего объема перевалки);
- навалочные грузы – 265,5 тыс. тонн (26%);
- удобрения – 78,1 тыс. тонн (8%);
- масло подсолнечное – 39,8 тыс. (4%).

"Начало года было непростым для всей портовой отрасли. В частности, мы пережили две ледовые кампании, которые в Николаевском регионе бывают крайне редко. Кроме того, уменьшение урожайности зерновых 2020/2021 МГ, а также продолжение экономического спада, связанного с пандемией, существенно повлияли на тенденции снижения перевалки. Тем не менее, наш порт с начала текущего года обработал – 66 судов, 7949 – вагонов и 6718 – грузовых автомобилей. Восстановление объёмов перевалки в первую очередь будет зависеть от урожая и успехов АПК, а также от экономики в целом", – прокомментировал СЕО порта "Ника-Тера" Алим Агакишиев.

В 2020 году терминал принял 409 судов, перегрузив 7,380 млн тонн грузов. Структура грузооборота в 2020 году выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 млн тонн или 75 % от общего объёма, навалочные – 1,27 млн тонн (18%), наливные – 323 тыс. тонн (4 %), минеральные удобрения – 215 тыс. тонн (3%).

МинПром

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