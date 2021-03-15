В январе-феврале емкость внутреннего рынка металлопроката выросла на 18,7%

В январе-феврале 2021 г. емкость внутреннего рынка составила 766,0 тыс. т металлопроката, из которых 110,0 тыс. т, или 14,4%, приходится на импорт. Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".
В январе-феврале 2020 г. емкость внутреннего рынка была 645,3 тыс. т, из них 163,3 тыс. т, или 25,3%, импортировано. Таким образом, в январе-феврале 2021 г. наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-февраля 2020 г. на 18,7% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 10,95%.
Структура импорта в январе-феврале 2021 г., характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (54,55% и 42,82% соответственно); в январе-феврале 2020 г., наоборот, наблюдалось доминирование сортового проката над плоским (соответственно, 54,87% и 42,56%).
Среди металлургических импортеров в январе-феврале 2021 г. первое место занимает СНГ (53,3%), на втором ЕС-27 (24,9%), на третьем — страны Азии (11,6%).