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Промышленность необходимо стимулировать, а не наказывать - Магомедов

15.03.21 13:10
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К сожалению, даже в Верховной Раде есть представители радикального экологического лобби, которые считают, что наилучший способ защитить экологию – это посадить директора предприятия. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов, комментируя законопроект № 5204 об уголовной ответственности за недопуск Госэкоинспекции на предприятие, авторы которого предлагают заменить ныне существующие штрафы на реальный срок от 3 до 5 лет для руководителей компаний.

"Мы очень много говорим о евроинтеграции и лучших европейских практиках. Но сам факт регистрации такого законопроекта говорит о том, что на самом деле мы живем в другой реальности. К сожалению, даже в ВР есть представители радикального экологического лобби, которые считают, что наилучший способ защитить экологию – это посадить директора предприятия", - сказал он.

М.Магомедов подчеркнул, что весь цивилизованный мир уже давно прошел этот этап, убедившись в неэффективности ужесточения наказаний. В конечном итоге такая практика приводит к сокращению рабочих мест и снижению объемов уплаты налогов бизнесом. И это касается не только экологии. Только недальновидная и непрофессиональная власть может сделать бизнес врагом, отмечает нардеп.

"Интересный момент: в одном из публичных выступлений глава ГЭИ заявил, что главной задачей его ведомства является стимулирование промышленности проводить экомодернизацию, чтобы штрафы и другие карающие санкции остались в прошлом. Тем не менее руководство ГЭИ никак не дистанцировалось от з/п 5204. Не хочется думать, что это проявление двойных стандартов в отношениях с бизнесом", - сказал политик.

М.Магомедов также напомнил, что на доработке в парламенте находится з/п № 3091 "О государственном экологическом контроле", который значительно расширяет полномочия Инспекции. Согласно документу, ГЭИ должна стать подобием силового ведомства в сфере экологии: с рейдами, патрулированием, штрафами и другими неприятными сюрпризами для промышленников. И хотя в з/п нет уголовной ответственности за нарушения, сама его философия в корне неправильная.

"Украина на словах поддерживает экологические инициативы Евросоюза, но на практике постепенно превращается в полицейское государство в сфере экологии. Промышленности нужны стимулы, а не запугивания и наказания. Внедрение экотехнологий – очень дорогостоящий процесс, который не под силу предприятиям без государственной помощи. В том же ЕС, в течение следующих 10 лет компании будут получать от властей ежегодно 64 млрд евро на экомодернизацию. Украинским промышленникам тоже нужна помощь и поддержка со стороны государства. Иначе уже через десять лет Украина потеряет конкурентные преимущества своего экспорта", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром



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