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В январе-феврале украинские металлурги сократили экспорт проката

15.03.21 12:53
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По данным ОП "Укрметаллургпром", в январе-феврале 2021 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 3,15 млн т металлопроката (100,3% относительно января-февраля 2020 г.), из которых, по информации В.С.К.ГРУП, экспортировано порядка 2,49 млн т, или 79,2%.

В январе-феврале 2020 г. доля экспорта составила 84,7% (2,66 млн т при общем производстве металлопроката 3,14 млн т).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за два месяца 2021 г. пришлось 48,84%, что несколько ниже показателя аналогичного периода 2020 г. (50,34%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках в январе-феврале 2021 г. заметно выше показателя января-февраля 2020 г. (35,97% и 30,55% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках в январе-феврале 2021 г. заметно уступает показателю аналогичного периода 2020 г. (15,20% в 2021 г. против 19,11% в 2020 г.).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-феврале 2021 г., по данным В.С.К. ГРУП, являются страны Европейского союза (29,9%), прочие стран Европы (23,5%) и страны Ближнего Востока (9,9%).

МинПром

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