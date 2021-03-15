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Грузоотправители ждут от УЗ прозрачных и понятных тарифов на перевозки

15.03.21 12:37
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Единый логистический тариф это не совсем то, чего ожидают грузоотправители от "Укрзализныци". Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Какие бы маневры не совершала "Укрзализныця" грузоотправители ждут от нее прозрачных и понятных тарифов на перевозки", - отметил он.

"В свою очередь, смежные отрасли, такие как металлургия, ждут реализации инвестиционных планов ж/д монополиста. Это крайне важно для расширения внутреннего рынка и стимулирования спроса на металл в Украине. Таким образом железнодорожники смогут помочь металлургам компенсировать потери от растущего протекционизма на внешних рынках", - добавил С.Магера.

Как известно, руководство АО "Укрзализныця" заявило, что в апреле 2021 года намерено предложить своим клиентам единый логистический тариф на доставку грузов. Сегодня тариф на перевозку состоит из двух частей. Первая регулируется государством – это плата за доступ на пути и плата за тягу. Вторая, напротив, не регулируется государством и зависит от стоимости грузовых ж/д вагонов.

Новация монополиста состоит в том, что теперь тариф не будет разделяться на составляющие, а станет единой платой за комплексную услугу по перевозке грузов. По логике УЗ, единый тариф ударит в первую очередь по интересам тех, кто «купил по дешевке» старые вагоны, списанные в других странах, и таким образом пытается демпинговать на стоимости перевозок.

Кроме того, как следует из заявлений официальных лиц УЗ, на рынке существуют игроки, которые каким-то образом взяли у монополиста в аренду грузовые вагоны по невыгодной для государства цене, и теперь предлагают их грузоотправителям по цене в несколько раз дороже.

Эксперты считают, что таким образом УЗ пытается достичь двух целей. Во-первых, сделать невыгодным для участников рынка использование устаревших вагонов и вагонов с продленным сроком эксплуатации. Таким образом будут созданы условия для внедрения печально известного проекта приказа об ограничении срока эксплуатации грузовых вагонов, против которого активно выступает бизнес. Во-вторых, УЗ пытается создать спрос на услугу по перевозке грузов вагонами компании, по ценам и на условиях, которые монополист считает для себя выгодными.

МинПром

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