Грузоотправители ждут от УЗ прозрачных и понятных тарифов на перевозки

Единый логистический тариф это не совсем то, чего ожидают грузоотправители от "Укрзализныци". Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.
"Какие бы маневры не совершала "Укрзализныця" грузоотправители ждут от нее прозрачных и понятных тарифов на перевозки", - отметил он.
"В свою очередь, смежные отрасли, такие как металлургия, ждут реализации инвестиционных планов ж/д монополиста. Это крайне важно для расширения внутреннего рынка и стимулирования спроса на металл в Украине. Таким образом железнодорожники смогут помочь металлургам компенсировать потери от растущего протекционизма на внешних рынках", - добавил С.Магера.
Как известно, руководство АО "Укрзализныця" заявило, что в апреле 2021 года намерено предложить своим клиентам единый логистический тариф на доставку грузов. Сегодня тариф на перевозку состоит из двух частей. Первая регулируется государством – это плата за доступ на пути и плата за тягу. Вторая, напротив, не регулируется государством и зависит от стоимости грузовых ж/д вагонов.
Новация монополиста состоит в том, что теперь тариф не будет разделяться на составляющие, а станет единой платой за комплексную услугу по перевозке грузов. По логике УЗ, единый тариф ударит в первую очередь по интересам тех, кто «купил по дешевке» старые вагоны, списанные в других странах, и таким образом пытается демпинговать на стоимости перевозок.
Кроме того, как следует из заявлений официальных лиц УЗ, на рынке существуют игроки, которые каким-то образом взяли у монополиста в аренду грузовые вагоны по невыгодной для государства цене, и теперь предлагают их грузоотправителям по цене в несколько раз дороже.
Эксперты считают, что таким образом УЗ пытается достичь двух целей. Во-первых, сделать невыгодным для участников рынка использование устаревших вагонов и вагонов с продленным сроком эксплуатации. Таким образом будут созданы условия для внедрения печально известного проекта приказа об ограничении срока эксплуатации грузовых вагонов, против которого активно выступает бизнес. Во-вторых, УЗ пытается создать спрос на услугу по перевозке грузов вагонами компании, по ценам и на условиях, которые монополист считает для себя выгодными.