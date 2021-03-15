В мировом горнорудном секторе заключено рекордное число сделок Объем трансграничных сделок по слиянию и поглощению (M&A), объявленных в горнодобывающем секторе в четвертом квартале 2020 года, составил 7,7 млрд долл., сообщила британская аналитическая компания GlobalData.



Стоимость сделок выросла на 594% по сравнению с третьим кварталом и на 71,5% по сравнению со средним показателем за последние четыре квартала (4,49 млрд долл.).



На пять крупнейших сделок пришлось 6,11 млрд долл., или 79,3% всех сделок за период. В том числе: покупка акций KAZ Minerals компанией Nova Resources за 2,39 млрд долл.; Endeavour Mining приобрела Teranga Gold за 1,86 млрд долл.; Sandvik приобрела DSI Underground за 1,15 млрд долл.; сделка между Shanghai Decent Investment Group и Nickel Mines на 490 млн долл.; покупка Greenstone Gold Mines GP компанией Orion Mine Finance за 225 млн долл.



В 2020 году в горнодобывающей отрасли было всего объявлено о трансграничных сделках слияния и поглощения на сумму 20,02 млрд долл., на 28,8% меньше предыдущего года.



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