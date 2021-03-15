У Ярославского заявили о возможном банкротстве Мотор Сич после национализации Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил вернуть ПАО "Мотор Cич", производителя двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок, в государственную собственность. По словам аналитического департамента группы DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского, процесс национализации будет юридически сложным, учитывая отсутствие необходимой правовой базы для этого в Украине и позицию официального Пекина.



"ПАО "Мотор Cич" в отсутствие притока инвестиций (частные невозможны, государственных нет) продолжит ускоренно деградировать. Вероятнее всего, заказы китайских покупателей будут аннулированы, и предприятие de facto обанкротится и уйдет как с национального, так и с международного рынка продукции авиастроения. Следом за ним существенные проблемы будут испытывать КБ "Ивченко-Прогресс", ФЭД, ГП «Антонов», что в итоге приведет к уничтожению украинского авиастроения. Коллектив ПАО "Мотор Cич" потеряет работу – а это порядка 17 тысяч рабочих мест, что серьезно повысит социальную напряженность в Запорожском регионе и в стране в целом», - говорится в опубликованных в пятницу выводах аналитического департамента DCH.



Аналитики считают, что в результате национализации нынешние покупатели продукции ПАО "Мотор Cич" из Индии, Пакистана, стран Латинской Америки и Ближнего Востока переключатся на закупку товаров в России, США и Европе. Военно-техническое сотрудничество России и Китая станет более тесным, что означает дополнительные угрозы для национальных интересов Украины.



"Украинская власть может попытаться переложить ответственность – как моральную, так и финансовую – на правительство США. В результате США ожидают имиджевые потери как в глазах мирового сообщества, так и в глазах граждан Украины", - отметили в DCH.



Аналитики напомнили, что китайские инвесторы ПАО "Мотор Cич" в случае национализации компании будут вынуждены довести до конца международный инвестиционный арбитраж в ходе которого государство Украина с высокой степенью вероятности, столкнется с необходимостью выплаты компенсации в размере более 3,6 млрд долл.



В августе 2019 года китайские компании Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50% акций украинского предприятия. The Wall Street Journal писала, что этому пытался помешать бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. США не раз выступали против намерений китайских компаний приобрести ПАО "Мотор Cич".



В конце января власти Украины ввели санкции против четырех компаний и одного физического лица, принимавших участие в сделках по приобретению акций ПАО "Мотор Cич". Под ограничения попали гражданин КНР Ван Цзин и предприятия Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и Beijing Xinwei Technology Group Co. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.



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