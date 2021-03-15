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Госстат сообщил о подорожании всех видов топлива

15.03.21 12:34 , Укринформ
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С февраля 2020 года по февраль 2021 года подорожали все виды моторного топлива. Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Укринформ.

Отмечается, что в феврале 2021 цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 26,07 грн/л (на 2,6% больше, чем в феврале 2020 года); бензина А-95 - 27,19 грн/л (на 2,6% больше); дизельного топлива - 26,35 грн/л (на 2,1% больше).

При этом сжиженный газ с февраля 2020 года по февраль 2021 года подорожал на 23,1%, до 14,58 грн/л.

Напомним, потребительские цены в феврале 2021 года против января 2021 года возросли на 1,0%; против февраля 2020 года - на 7,5%. За январь-февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 6,8%.

МинПром



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