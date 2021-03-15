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В Латинской Америке уверенно растет потребление стали

15.03.21 11:30 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным Латиноамериканского института стали Alacero, в декабре 2020 г. видимое потребление стальной продукции в странах региона достигло 6,03 млн. т, что стало рекордным показателем с марта 2017 г. и на 16% превысило уровень годичной давности.

Правда, из-за спада весной-летом прошлого года по итогам всего 2020 г. потребление проката в Латинской Америке сократилось на 9,6% по сравнению с предыдущим годом до 58,95 млн т.

Вследствие расширения спроса в конце 2020 г. латиноамериканские страны увеличили импорт стали, доля которого в потреблении достигла в декабре 35%. Но по итогам всего года был зафиксирован спад в 10,9%. Впрочем, экспорт готовой стальной продукции из стран региона уменьшился на 19,8% по сравнению с 2019 г.

Страны Латинской Америки успешно начали 2021 г. По данным Alacero, в регионе было выплавлено 5,3 млн т стали. Это на 8,7% больше, чем в том же месяце прошлого года.

МинПром

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