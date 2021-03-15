Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Японская Primetals поможет модернизации ThyssenKrup

15.03.21 11:13 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Германская корпорация ThyssenKrupp подписала контракт с японским производителем металлургического оборудования Primetals Technologies, который реализует ключевые проекты в рамках ее модернизационной программы.

На заводе Bruckhausen в Дуйсбурге Primetals установит новую МНЛЗ и новый стан горячей прокатки. Эти агрегаты должны будут заменить нынешнюю интегрированную установку. Как заявляет операционный директор ThyssenKrupp Steel Арнд Кёфлер, это даст возможность повысить гибкость производства слябов и увеличить выпуск более качественной продукции.

Оба агрегата должны вступить в строй в середине 2023 г. Кроме того, на предприятии к 2024 г. будут установлены две нагревательные печи с шагающим подом, которые построит итальянская компания Danieli.

На заводе Beeckerwerth, который также входит в состав производственного комплекса в Дуйсбурге, Primetals в 2024 г. установит новую МНЛЗ, которая заменит один из действующих агрегатов.

В Бохуме планируется построить новый двойной реверсивный стан холодной прокатки. На нем будет выпускаться тонкий лист, в частности, из неориентированной динамной электротехнической стали, которая будет использоваться производителями электромобилей.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:53
МИД Китая потребовал от Украины обеспечить защиту китайских инвесторов Мотор Сич
11:30
В Латинской Америке уверенно растет потребление стали
10:51
В Европе опять подорожал газ
10:31
Volkswagen намерен сократить до 5 тыс. рабочих мест в Германии
10:12
ФГИУ решил вернуть Азовский судоремонтный завод государству
09:51
BHP решила сделать ставку на медь и никель
09:33
Строительство должно стать драйвером развития металлургии - Шпенов
09:26
С начала года китайские металлурги увеличили выплавку стали на 13%
08:38
Вице-президент Еврокомиссии высказался против Севпотока-2
08:02
S&P прогнозирует рост экономики Украины на 4%
12.03.21
17:57
Украина почти на 10% сократила экспорт зерновых
17:26
Азовсталь завершила капитальный ремонт машины непрерывного литья заготовок
17:02
Украина не готова к вызовам, которые исходят от экологической политики ЕС
16:51
Из-за пандемии ж/д транзит через Украину упал на 20%
16:37
Топливо на АЗС продолжает дорожать
16:14
С начала года Электросталь ушла в простой
15:52
ММКИ увеличил производство проката на 19%
15:35
Через несколько лет Киев будет соединен с ЕС автобанами первой категории – Шмыгаль
15:12
На следующей неделе Верховная Рада намерена завершить земельную реформу
14:51
Китай замахнулся на роль мирового лидера по добыче лития
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!