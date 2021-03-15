Японская Primetals поможет модернизации ThyssenKrup

Германская корпорация ThyssenKrupp подписала контракт с японским производителем металлургического оборудования Primetals Technologies, который реализует ключевые проекты в рамках ее модернизационной программы.
На заводе Bruckhausen в Дуйсбурге Primetals установит новую МНЛЗ и новый стан горячей прокатки. Эти агрегаты должны будут заменить нынешнюю интегрированную установку. Как заявляет операционный директор ThyssenKrupp Steel Арнд Кёфлер, это даст возможность повысить гибкость производства слябов и увеличить выпуск более качественной продукции.
Оба агрегата должны вступить в строй в середине 2023 г. Кроме того, на предприятии к 2024 г. будут установлены две нагревательные печи с шагающим подом, которые построит итальянская компания Danieli.
На заводе Beeckerwerth, который также входит в состав производственного комплекса в Дуйсбурге, Primetals в 2024 г. установит новую МНЛЗ, которая заменит один из действующих агрегатов.
В Бохуме планируется построить новый двойной реверсивный стан холодной прокатки. На нем будет выпускаться тонкий лист, в частности, из неориентированной динамной электротехнической стали, которая будет использоваться производителями электромобилей.