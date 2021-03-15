В Европе опять подорожал газ Цена газа на главном спотовом хабе Европы - нидерландском TTF выросла до 229 долл. за тысячу кубометров с поставкой в понедельник. Достигнутый уровень является максимальным за последний месяц - с 11 февраля.



Только за последнюю неделю голубое топливо подорожало на 11%, а с начала марта - на 16%.



С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила 234 долл. за тысячу кубометров.



В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 60% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым ценам "на месяц вперед", остальные - с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.



Цена на газ растет на фоне продолжающегося роста цен разрешений выбросы углекислого газа. На прошлой неделе их котировки поставили несколько рекордов подряд. Существует четкая связь между ценой на квоты СO2 и ценой газа: с дорогими квотами более экологически чистая газовая генерация конкурентоспособнее по отношению к угольным электростанциям.



Кроме того, на этой неделе Норвегия сократит поставки газа в Европу (с месторождений Aasta Hansteen и Gullfaks).



Тем временем уровень запасов в подземных хранилищах Европы на утро воскресенья опустился до 32,56%. Это на 4,9 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.



По данным портала Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Германии (на главном газовом рынке Европы) снизились до 27,27%, в Австрии - до 31,79%, Чехии - 31,56%, Польше - 41,57%, Франции - до 18,72% (минимальный уровень среди стран региона), в Украине - до 40,26%.



Отбор газа из ПХГ Европы продолжается примерно до конца марта (в 2020 году нетто-отбор сменился нетто-закачкой 3 апреля, в 2019 году - 22 марта). Отбор газа из ПХГ Европы за IV квартал 2020 года и I квартал 2021 года можно прогнозировать на уровне 83,2 млрд куб. м, что должно стать новым рекордом после отбора за зимние кварталы 2017-2018 годов (79,861 млрд куб. м). Отбор газа за теплый зимний сезон 2019-2020 годов был равен всего 47,9 млрд куб. м.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



