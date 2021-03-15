Volkswagen намерен сократить до 5 тыс. рабочих мест в Германии Германский автомобильный концерн Volkswagen AG намерен сократить до 5000 рабочих мест в Германии, сообщает газета Handelsblatt.



Расходы компании на реструктуризацию могут составить 500 млн евро.



В Volkswagen подтвердили, что компания достигла соглашения с советом работников компании, которое предполагает досрочный или частичный выход на пенсию некоторых сотрудников. Компания ожидает, что 900 сотрудников выберут досрочный выход на пенсию, говорится в пресс-релизе. Volkswagen не уточнила, какое количество сотрудников может частично выйти на пенсию, однако их количество будет измеряться четырехзначным числом.



Руководитель отдела кадров компании Гуннар Килиан отметил, что Volkswagen необходимо придерживаться "строгого управления издержками, чтобы финансировать необходимые инвестиции в будущем".



"Благодаря нашим значительным инвестициям в расширение производства электромобилей и цифровизацию Volkswagen смогла стать пионером преобразований в автомобильной промышленности", - сказал он.



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