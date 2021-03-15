BHP решила сделать ставку на медь и никель Австралийская корпорация BHP перемещает свое подразделение по управлению разведкой и добычей из чилийской столицы Сантьяго в канадский город Торонто, чтобы лучше управлять проектами по расширению производства "зеленых" металлов, к которым BHP относит, прежде всего, медь и никель.



По словам Лауры Тайлер, технического директора BHP, спрос на медь и никель будет быстро увеличиваться в ближайшие годы в таких отраслях как производство электромобилей и зарядных станций для них, альтернативная энергетика, устройства для "хранения" электроэнергии, энергетическая инфраструктура.



В частности, Citigroup Global Markets прогнозирует, что до 2050 г. только в электросети может быть инвестировано $28,7 трлн., что обеспечит увеличение глобального спроса на медь на десятки процентов. А потребление никеля может увеличиться в четыре раза за следующие тридцать лет.



Как заявляет канадский министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань, Канада позиционирует себя как крупнейший хаб на рынке «зеленых» металлов. Правительство поддерживает проекты в этой отрасли своими грантами, кроме того, канадские предприятия имеют свободный доступ ко всему североамериканскому рынку.



Основные проекты BHP по расширению производства меди сосредоточены в Южной Америке. Однако компания в августе 2020 г. заключила соглашение с Midland Exploration о совместной разработке месторождения никеля на севере канадской провинции Квебек.



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