Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

BHP решила сделать ставку на медь и никель

15.03.21 09:51 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Австралийская корпорация BHP перемещает свое подразделение по управлению разведкой и добычей из чилийской столицы Сантьяго в канадский город Торонто, чтобы лучше управлять проектами по расширению производства "зеленых" металлов, к которым BHP относит, прежде всего, медь и никель.

По словам Лауры Тайлер, технического директора BHP, спрос на медь и никель будет быстро увеличиваться в ближайшие годы в таких отраслях как производство электромобилей и зарядных станций для них, альтернативная энергетика, устройства для "хранения" электроэнергии, энергетическая инфраструктура.

В частности, Citigroup Global Markets прогнозирует, что до 2050 г. только в электросети может быть инвестировано $28,7 трлн., что обеспечит увеличение глобального спроса на медь на десятки процентов. А потребление никеля может увеличиться в четыре раза за следующие тридцать лет.

Как заявляет канадский министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань, Канада позиционирует себя как крупнейший хаб на рынке «зеленых» металлов. Правительство поддерживает проекты в этой отрасли своими грантами, кроме того, канадские предприятия имеют свободный доступ ко всему североамериканскому рынку.

Основные проекты BHP по расширению производства меди сосредоточены в Южной Америке. Однако компания в августе 2020 г. заключила соглашение с Midland Exploration о совместной разработке месторождения никеля на севере канадской провинции Квебек.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:31
Volkswagen намерен сократить до 5 тыс. рабочих мест в Германии
10:12
ФГИУ решил вернуть Азовский судоремонтный завод государству
09:33
Строительство должно стать драйвером развития металлургии - Шпенов
09:26
С начала года китайские металлурги увеличили выплавку стали на 13%
08:38
Вице-президент Еврокомиссии высказался против Севпотока-2
08:02
S&P прогнозирует рост экономики Украины на 4%
12.03.21
17:57
Украина почти на 10% сократила экспорт зерновых
17:26
Азовсталь завершила капитальный ремонт машины непрерывного литья заготовок
17:02
Украина не готова к вызовам, которые исходят от экологической политики ЕС
16:51
Из-за пандемии ж/д транзит через Украину упал на 20%
16:37
Топливо на АЗС продолжает дорожать
16:14
С начала года Электросталь ушла в простой
15:52
ММКИ увеличил производство проката на 19%
15:35
Через несколько лет Киев будет соединен с ЕС автобанами первой категории – Шмыгаль
15:12
На следующей неделе Верховная Рада намерена завершить земельную реформу
14:51
Китай замахнулся на роль мирового лидера по добыче лития
14:35
УЗ засомневалась в закупке французских электровозов Alstom
14:13
Законопроект о национализации Мотор Сич может появиться через 2-3 недели
13:55
ДМК проводит капитальные ремонты двух воздухонагревателей доменных печей
13:36
Производство плоского проката в США приносит рекордные прибыли
11.03.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!