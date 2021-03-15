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Строительство должно стать драйвером развития металлургии - Шпенов

15.03.21 09:33
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Технологические нормы строительной отрасли необходимо модернизировать с учетом современных трендов в отрасли. Внедрение обязательства использовать больше стали при возведении жилых домов и зданий даст выгоду не только строительным компаниям, но и металлургии. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Строители получат удешевление проектов и ускорение сроков, а металлурги – увеличение спроса, что позволит им диверсифицировать растущие риски на внешних рынках", - сказал он.

Д.Шпенов напомнил, что в 2020 году из-за реформы ГАСИ и приостановки строительства в период карантина жилищный сегмент строительной отрасли сократился на 18,5%. Объем готового жилья, введенного в эксплуатацию, снизился на 48%.

"По оценке экспертов, на строительство приходится 70% внутреннего потребления металла в Украине. Даже с учетом снижения показателей в строительной отрасли, объем производства металлоконструкций в прошлом году вырос на 6,5%, до 147 тыс т. Металлурги ожидают, что рост объемов жилищного строительства в 2021 году приведет к росту внутреннего потребления металла", - сказал нардеп.

"К сожалению, в Украине до сих пор работают устаревшие нормативы, которые не регламентируют использование стали в строительстве зданий. Например, в США и Великобритании в 70% зданий используют сталь. Использование стали позволяет создать более легкий по весу и дешевый по стоимости проект. Экономия на закладке фундамента позволяет сократить затраты на проект почти на треть. При этом темпы строительства ускоряются минимум на 25%. Последнее положительно влияет на конкурентоспособность", - резюмировал Д.Шпенов.

МинПром

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