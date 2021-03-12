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Азовсталь завершила капитальный ремонт машины непрерывного литья заготовок

12.03.21 17:26 , МариупольСити
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В конвертерном цехе меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест завершился капитальный ремонт машины непрерывного литья заготовок №5 (МНЛЗ №5). Все работы по обновлению оборудования с восстановлением проектных показателей сталеразливочного агрегата специалисты выполнили за 18 суток. Инвестиции в капремонт составили 10 млн грн.

В ходе работ были заменены роликовые секции криволинейного и радиального участков, отремонтированы лестницы и площадки обслуживания приводов роликовых секций, тележки промковшей, а также оборудование хвостовой части.

Кроме того, специалисты отремонтировали сдвижной стол и машину газовой резки. На сталь-стенде заменили редуктор поворота с последующей центровкой. В проектное состояние восстановлен бункер зоны вторичного охлаждения МНЛЗ №5 – обновлены металлоконструкции, устранены подсосы.

В части ремонта энергооборудования выполнена ревизия всей запорной арматуры машины непрерывного литья заготовок, клапанов подачи воздуха. Заменены трубопроводы, на коллекторах подачи воды выполнена химическая промывка. Также выполнена ревизия электрических шкафов и датчиков, исполнительных механизмов с разборкой и заменой износившихся частей, их последующей регулировкой.

"Подобные ремонты проводятся на регулярной основе согласно графика. Хотя это достаточно большой объем работ, технология их выполнения четко отработана, – отметил директор по производству МК "Азовсталь" Группы "Метинвест" Андрей Савченко. – Капитальный ремонт машины непрерывного литья заготовок позволит избежать сбоев и непредвиденных остановок оборудования, стабилизировать ее работу и соблюдать плановые показатели по производству".

Напомним, в доменном цехе меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест в течение марта последовательно на капитальные ремонты остановят доменные печи № 4, 2 и 3. В комплекс основных работ кроме замены узлов бесконусного загрузочного устройства также входят ревизия и ремонт оборудования газоочистных установок агрегатов. Общий объем инвестиций, направленных в капремонты трех доменных печей составляет 156 млн грн.

МинПром

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