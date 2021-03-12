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Украина не готова к вызовам, которые исходят от экологической политики ЕС

12.03.21 17:02
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Украина оказалась полностью не готова к экономическим вызовам, которые исходят от экологической политики Евросоюза. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Наши чиновники декларируют приверженность "зеленому переходу" только на словах. На деле у нас отсутствуют госпрограммы фискальных и кредитных стимулов, не приняты законы, позволяющие промышленным предприятиям направлять часть эконалога на цели экомодернизации. Для сравнения: власти ЕС утвердили план, согласно которому в 2021-2030 годах промышленность получит 640 млрд евро госпомощи на проведение экомодернизации. В США разрабатывается аналогичная программа стоимостью в 2 трлн долл", - сказал он.

"Все, чем мы можем "похвастаться" - это законопроект з/п № 4167, который вводит драконовские санкции и штрафы за нарушения законодательства о вредных выбросах. Промышленники вынуждены внедрять дорогостоящие экотехнологии за собственные средства, которых катастрофически не хватает. Правительству следует срочно отреагировать на ситуацию с СВА, иначе в течение следующих пяти лет мы начнем терять традиционные экспортные рынки", - добавил М.Магомедов.

Как известно, Европарламент принял окончательное решение ввести Carbon Border Adjustment для экспортной продукции. При этом европарламентарии настаивают, что указанный механизм является не протекционистской мерой, а стимулом для экомодернизации, поэтому якобы не попадает под регулирование ВТО. По расчетам экспертов, CBA может обойтись украинским экспортерам в 566 млн евро в год в виде надбавок к стоимости при пересечении границ Евросоюза.

По замыслу авторов этого экономического механизма, Carbon Border Adjustment должен уравнять конкурентные возможности производителей продукции с низким углеродным следом, и тех, которые игнорируют экомодернизацию. Ведь у первых на себестоимость продукции ложатся большие затраты на экомодернизацию, вторые выпускают более дешевую продукцию за счет экономии на внедрении экотехнологий.

По сути СВА призван сделать продукцию компаний, не поддерживающих «зеленый переход», неконкурентоспособными на европейском рынке. Теперь у третьих стран есть серьезный стимул инвестировать в экомодернизацию промышленности и подключиться ко всем глобальным экологическим инициативам ЕС. Правда, сделать это будет очень дорого. Например, для украинских металлургов экомодернизация обойдется не менее чем в 379 млн евро в год.

Законопроект о внедрении СВА будет опубликован в июне 2021 года. Его поддержала металлургическая ассоциация EUROFER, которая постоянно лоббирует новые ограничения для импортеров металлопродукции в ЕС. Для украинских компаний новый механизм экологических пошлин начнет действовать с 2023 года.

МинПром

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