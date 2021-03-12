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Продление ограничений на экспорт лома гарантирует производственную стабильность

12.03.21 13:36
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Продление действия экспортной пошлины на металлолом на пять лет гарантирует наличие сырья для отечественной металлургии, позволит сохранять запланированные объемы производства и сохранить рабочие места. Последнее – крайне важно для городов, зависящих от работы меткомбинатов, подчеркивает народный депутат Муса Магомедов.

Он подчеркнул, что в Евросоюзе металлолом играет важную роль в производстве металла. "Использование этого сырья считается приоритетным, так как значительно снижает объемы выбросов СО2. С каждым годом ценность металлолома для европейцев растет, так как промышленность Евросоюза испытывает хронический дефицит сырья. Поэтому власти ЕС идут по пути наращивания ограничений на экспорт лома", - сказал он.

Нардеп также напомнил, что по расчетам отраслевых экспертов, переработка лома внутри страны намного выгоднее для промышленности и бюджета, чем его экспорт. Если Украина не продолжит ограничивать экспорт металлолома, его "под ноль" скупят Китай и Евросоюз. В результате наши металлурги получат дефицит сырья и, как следствие, - снижение объемов производства.

"Напомню, что в 2016 году мы ввели экспортную пошлину на лом в размере 30 евро/т на три года. В 2018-м повысили ее до 42 евро/т, в конце 2019-м - до 58 евро/т. И такая защитная мера дала положительный эффект. Поставки металлолома на украинские металлургические предприятия в январе-феврале 2021 года выросли на 45,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, - до 578,6 тыс т", - подчеркнул М.Магомедов.

Он также напомнил, что в 2015 году, до введения экспортных пошлин, Украина экспортировала 39,1% всего заготовленного лома, в 2020 году – всего 1,3%. По оценкам экспертов, это дало возможность сохранить в металлургии и смежных отраслях более 25 тыс рабочих мест. Кроме того, как утверждают аналитики, экспортная пошлина на металлолом с 2016 года обеспечила ежегодный прирост ВВП на 0,24%.

"Приведенные факты показывают, почему так важно, чтобы парламент проголосовал за законопроект № 5175 о продлении экспортной пошлины на металлолом в размере 58 евро/т еще на пять лет", - резюмировал народный депутат.

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