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Металлурги увеличили потребление энергоресурсов

12.03.21 13:17
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По итогам января-февраля 2021 года украинские металлургические предприятия увеличили потребление природного газа и электроэнергии. Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

В частности в январе-феврале 2021 года отечественная металлургия потребила порядка 330 млн куб.м природного газа, что составляет 106,5% относительно аналогичного периода прошлого года.

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями за два месяца 2021 г. составило порядка 1920 млн кВт-ч (104,9% относительно АППГ).

По уточненным данным "Укрметаллургпрома", в январе-феврале 2021 года украинские металлурги сократили выплавку стали на 1,1%, до 3,514 млн тонн. В то же время производство чугуна выросло на 4,5%, до 3,507 млн тонн, а проката – на 0,3%, до 3,15 млн тонн.

МинПром

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