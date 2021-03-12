Из-за пандемии ж/д транзит через Украину упал на 20% Транзит по железной дороге через Украину в связи с карантином, введенным из-за распространения COVID-19, а также падением экономики во всем мире упал приблизительно на 20%, сообщил глава АО "Укрзализныця" (УЗ) Владимир Жмак.



"В настоящее время транзит, который для нас является одним из самых выгодных видов деятельности, значительно сократился, приблизительно на 20%. Но это было связано и с карантинными ограничениями, и с падением экономики, которое наблюдалось во всем мире. С ноября 2020 года наметилась позитивная тенденция", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



В.Жмак отметил, что в настоящее время наиболее потенциально интересное направление для УЗ в этой отрасли - это контейнерные перевозки по "Шелковому пути”.



"Если в прошлом году мы приняли порядка 20 контейнерных поездов, то только за два месяца этого года к нам уже пришло четыре и транзитом через Украину – еще 27. Мы же хотим добиться, чтобы контейнерный поезд прибывал практически ежедневно", - подчеркнул глава компании.



Он добавил, что УЗ также работает над развитием направления Турция – Одесса – Север (Прибалтика, Скандинавия), а также транзита к украинским портам.



"Украинские порты очень интересны для грузоотправителей стран-соседей, и я очень позитивно смотрю на дальнейшее развитие транзита", - подытожил глава УЗ.



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